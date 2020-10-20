Молодий український боксер ефектним нокаутом виграв перший титульний бій у кар’єрі (відео)



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Петро Іванов здобув третій за значимістю пояс Всесвітньої боксерської ради Світлина - Іван Вербицький

Петро Іванов розраховує в майбутньому зустрітися з Саулем Альваресом

24-річний український боєць другої середньої ваги (до 76,2 кг) на рингу Palazzohalle в німецькому Карлсруе (13-0-2, 8 КО) виграв перший титульний бій у кар’єрі. Боєць із Ніжина на Чернігівщині нокаутував у четвертому раунді на 12 років старшого німця турецького походження Юсуфа Канґюля (19-4-1, 12 КО) і здобув титул WBC International Silver, третій за значимістю пояс Всесвітньої боксерської ради.

«В процесі підготовки до бою Петро провів велику кількість спарингів, за цей час пережив спади, знову повертав форму. Але до бою він підійшов у гарному стані. Наш план був наступним: до четвертого-шостого раунду вимотати суперника, а потім спробувати завершити поєдинок. Але нокаут відбувся навіть раніше, ніж я очкував», – сказав після повернення додому тренер Іванова Олександр Ліхтер.

«Юсуфові повага, – додає Петро. – Не дивлячись на велику кількість пропущених ударів, він проявив стійкість. У першому раунді я його добряче зачепив, але він не став на коліно, продовжив бій».

Найцікавіше, що нокаутував суперника Іванов лівою рукою, тоді як звик боксувати в ортодоксальній стійці. «12 років займаюся боксом і завжди боксував правою, – коментує Петро. – Але в цьому бої травмував ударну руку, тому довелося змінювати стійку».

За словами менеджера бійця Максима Міхальова, наразі медики не визначили характеру травми Іванова, але не виключають хірургічного втручання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений IVANOV PETRO (@ivanov_ukr12) 17 Жов 2020 р. о 2:09 PDT

«Петро – молодець. Йому лише 24, у 2018-му він став чемпіоном світу за версією WBC серед молоді, у 2019-му титул відстояв, а тепер здобув перший дорослий титул, – говорить Міхальов. – Та ще й здобув «зелений» пояс WBC – мрію кожного боксера. У нас багато часу. Якість опозиції не може понижатися. 76 кг – дуже конкурентна вага. Надалі суперники будуть складнішими. Мушу сказати, що бій проти Канґюля був запланований на 28 березня. Але втрутився карантин. Потім, щоб зберегти тонус, Іванов пробоксувався у вечорі, який 1 серпня проводив Олександр Усик. Там Петя переміг досвідченого Романа Шкарупу. Тепер будемо шукати для нього інші привабливі варіанти. Головне, щоб на перепоні не ставала пандемія. Бо за порожніх трибун проводити вечори збитково. Промоутери йдуть на це неохоче».

Сам Петро Іванов не приховує, що в майбутньому хотів би здобути повноцінний пояс чемпіона світу. А з бійців має бажання вийти на ринг проти першого номера світового рейтингу незалежно від вагової категорії Сауля Альвареса з Мексики.