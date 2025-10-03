Головна Спорт Новини
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Угорщиною і Хорватією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Молодіжна збірна України 10 жовтня зіграє номінально домашній матч з Угорщиною

Унаї Мельгоса запросив для підготовки до відбіркових матчів 24 гравців

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків відбірного турніру Євро-2027 (U-21). Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці – гостьовий поєдинок із Хорватією. 

Наставник нашої команди Унаї Мельгоса запросив для підготовки до цих матчів 24 гравців. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак («Карпати» Львів), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – «Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – «Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Олег Федор («Карпати» Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря» Луганськ), Іван Лосенко («Кудрівка»), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Тимур Тутєров («Сандерленд», Англія), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Богдан Попов («Емполі», Італія).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

