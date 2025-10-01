Гендиректор «Динамо» назвав річний бюджет клубу

Дмитро Бріф: Сума витрат за 8 місяців 2025 року в нас вже перевищує 1 млрд гривень

Гендиректор «Динамо» Дмитро Бріф в інтерв’ю Tribuna.com розповів про бюджет клубу. Про це інформує «Главком».

«За минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 млрд грн, що відповідає 36,5 млн євро. З цієї суми тільки податків, пов’язаних із виплатою зарплати, було сплачено на загальну суму 212 млн грн. (4,86 млн євро) та 17 млн грн (390 тисяч євро) інших податків, з яких більша частина – податки на землю. У нас три об’єкти на великих земельних ділянках. А також 32,6 млн грн (761 тисяча євро) комунальних платежів – газ, електрика, вода. Та практично 155 млн грн (3,53 млн євро) витрат на участь команд у змаганнях та тренувальних зборах. Це виїзди, заявкові збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти команди. Тобто це колосальні витрати», – заявив Бріф.

Він також розповів про витрати за 2025 рік.

«Сума витрат за 8 місяців 2025 року в нас вже перевищує 1 млрд гривень (22,3 млн євро), з яких тільки податків на 191 млн грн (4,15 млн євро) та понад 50 млн грн (1,1 млн євро) комунальних платежів. Тобто бюджет клубу складає в середньому 35-40 млн євро на рік. Це не враховуючи можливих витрат на трансфери та суттєву модернізацію інфраструктури», – сказав Бріф.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».