Україна зіграла внічию з Панамою на чемпіонаті світу U-20 з футболу

Попри всі намагання синьо-жовтих вирвати перемогу, забити вдруге їм так і не вдалося

Після двох матчів в активі підопічних Дмитра Михайленка чотири очки

У вівторок, 30 вересня, юнацька збірна України U-20 проводила другий матч на мундіалі в Чилі – проти команди Панами. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Як і в дебютній грі, українцям знову вдалося забити швидкий м’яч. Уже на 3-й хвилині захисник панамців Мартін Круг у власному штрафному сфолив на Олександрові Пищурі. Спершу пенальті вирішив виконати сам Пищур, але його удар відбив воротар. Утім, голкіпер залишив лінію воріт до свистка, тож арбітр наказав повторити спробу. Цього разу до м’яча підійшов Геннадій Синчук і впевнено реалізував 11-метровий – 0:1.

Попри пропущений м’яч, панамці продовжували діяти від оборони, роблячи ставку на контратаки. Свою нагоду суперник знайшов на 36-й хвилині. Волдер уникнув опіки на правому фланзі й виконав навіс, Еррера випередив Мельниченка та ударом головою спрямував м’яч у сітку – 1:1.

Попри всі намагання синьо-жовтих вирвати перемогу, забити вдруге їм так і не вдалося. У підсумку нічия – 1:1. Після двох матчів в активі підопічних Дмитра Михайленка чотири очки. Наступний поєдинок українці проведуть у п'ятницю, 3 жовтня проти збірної Парагваю (початок гри — о 23:00).

ЧС-2025 (U-20). Група В

Панама – Україна – 1:1 (1:1)

Голи: Еррера (36) – Синчук (6, з пенальті).

Турнірна таблиця

Україна – 4 очки (2 матчі), 3:2 (різниця голів) Парагвай – 4 очки (2), 3:2 Панама – 1 очко (2), 3:4 Республіка Корея — 1 очко (2), 1:2

Група В. Третій тур

3 жовтня. Панама – Південна Корея. 23:00 (Вальпараїсо).

3 жовтня. Україна – Парагвай. 23:00 (Сантьяго).

Нагадаємо, збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю.

Українці швидко створили комфортну перевагу. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного майданчика, а вже через кілька хвилин Пищур подвоїв результат.

На початку другого тайму суперники зуміли відправити м’яч у ворота, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, на 80-й хвилині Кім Мен Чжун скоротив відставання після розіграшу кутового. Утім, українська команда зуміла втримати переможний рахунок до фінального свистка.

Чемпіонат світу U-20, група B, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 хв. Синчук, 0:2 – 16 хв. Пищур, 1:2 – 80 хв. Кім Мен Чжун.