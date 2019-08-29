MVP української Супреліги вирушив на перегляд до клубу NBA



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30-річний баскетболіст тричі ставав чемпіоном різних країн ФБУ

Малкольм Ділейні спробує закріпитися у «Нью-Йорк Нікс»

Колишній розігруючий київського «Будівельніка» Малкольм Ділейні, який в сезоні 2012/2013 став чемпіоном української Суперліги у складі столичного «Будівельника», наступного тижня побуває на перегляді в клубі NBA «Нью-Йорк Нікс», про що повідомляє ФБУ.

В сезоні 2012/2013 американець не лише виграв український чемпіонат, а й отримав титул MVP української першості. Що цікаво, за свою кар’єру Ділейні вигравав чемпіонат трьох країн – Немеччини, України та Франції, і в усіх був визнаний MVP.

Ділейні востаннє виступав в NBA в сезоні-2017/18, провівши 53 матчі за Атланту. Минулий сезон американець відіграв у Китаї.