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    Жіночу збірну України з баскетболу очолив Срджан Радулович

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    Перед новим наставником стоїть завдання вивести команду на Євроьаскет 2021 - Жіночу збірну України з баскетболу очолив Срджан Радулович
    Перед новим наставником стоїть завдання вивести команду на Євроьаскет 2021
    ФБУ

    Фахівця з Чорногорії поки зо призначено виконуючим обов’язки головного тренера

    Жіночу національну збірну України з баскетболу на матчі кваліфікації Євро-2021 виведе новий керманич – чорногорський фахівець Срджан Радулович. Як повідомлє ФБУ, цього наставника призначено виконуючим обов’язки головного тренера жіночої національної збірної України.

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    З жовтня 2017 року Радулович був асистентом Горана Бошковича в національній команді, а також є діючим головним тренером клубу жіночої української Суперліги «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ». З бердянським колективом Радулович у минулому сезоні національної першості посів третє місце. Також чорногорський фахівець очолював збірні України U-14 та U-15. Раніше Радулович працював головним тренером у сербській Войводині, угорському Шопроні та російських Спартаку та Надєжді.

    Наступним офіційним матчем української жіночої національної команди буде поєдинок кваліфікації Євробаскета-2021 проти Бельгії, який наша збірна проведе на виїзді 14 листопада 2019 року. Також у відборі наша команда протистоятиме збірним Португалії та Фінляндії.

    З якої причини, і коли національну збірну України покинув попередній наставник – Горан Бошкович, федерація баскетболу України на повідомляє.

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