Жіночу збірну України з баскетболу очолив Срджан Радулович



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Перед новим наставником стоїть завдання вивести команду на Євроьаскет 2021 ФБУ

Фахівця з Чорногорії поки зо призначено виконуючим обов’язки головного тренера

Жіночу національну збірну України з баскетболу на матчі кваліфікації Євро-2021 виведе новий керманич – чорногорський фахівець Срджан Радулович. Як повідомлє ФБУ, цього наставника призначено виконуючим обов’язки головного тренера жіночої національної збірної України.

З жовтня 2017 року Радулович був асистентом Горана Бошковича в національній команді, а також є діючим головним тренером клубу жіночої української Суперліги «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ». З бердянським колективом Радулович у минулому сезоні національної першості посів третє місце. Також чорногорський фахівець очолював збірні України U-14 та U-15. Раніше Радулович працював головним тренером у сербській Войводині, угорському Шопроні та російських Спартаку та Надєжді.

Наступним офіційним матчем української жіночої національної команди буде поєдинок кваліфікації Євробаскета-2021 проти Бельгії, який наша збірна проведе на виїзді 14 листопада 2019 року. Також у відборі наша команда протистоятиме збірним Португалії та Фінляндії.

З якої причини, і коли національну збірну України покинув попередній наставник – Горан Бошкович, федерація баскетболу України на повідомляє.