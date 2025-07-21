Ліга націй з волейболу: визначилося підсумкове місце збірної України

Україна в заключний ігровий день зазнала поразки від Канади

У волейбольній Лізі націй-2025 серед чоловіків завершилася основна частина турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Остаточна турнірна таблиця сформувалася після матчів неділі, 20 липня

Свій матч у заключний ігровий день провела збірна України, що завершила турнір поразкою 1:3 від Канади. Результат означав, що «синьо-жовті» залишилися поза чільною сімкою таблиці та не пробилася до плей-офу у дебютному сезоні.

Ліга націй-2025. Результати матчів п'ятого дня (третій тиждень)

Туреччина – Аргентина 2:3 (25:18, 21:25, 19:25, 25:17, 15:17)

Німеччина – Бразилія 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 21:25)

США – Японія 0:3 (21:25, 19:25, 23:25)

Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Китай – Куба 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17)

Нідерланди – Італія 0:3 (13:25, 22:25, 19:25)

Болгарія – Іран 0:3 (17:25, 17:25, 16:25)

Сербія – Словенія 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:17)

Франція – Польща 2:3 (30:32, 25:20, 20:25, 25:23, 12:25)

В остаточній таблиці визначилися сім команд, що доєднаються у плей-оф Ліги націй до господаря Фіналу восьми Китаю, який посів 17-те місце. Зокрема, з третього місця в таблиці пробилася до наступної стадії команда чинних чемпіонів турніру Франції.

Підсумкова турнірна таблиця Ліги націй-2025 (основний раунд)

Бразилія – 11 перемог (12 матчів), 32 очки (35:11 – за сетами) Італія – 10 перемог (12), 28 очок (33:14) Франція – 8 перемог (12), 24 очок (30:18) Японія – 8 перемог (12), 23 очки (27:17) Польща – 8 перемог (12), 23 очки (30:20) Словенія – 7 перемог (12), 19 очок (22:22) Куба – 6 перемог (12), 20 очок (28:26) Іран – 6 перемог (12), 19 очок (25:24) Україна – 6 перемог (12), 18 очок (25:25) Болгарія – 6 перемог (12), 17 очок (22:23) США – 6 перемог (12), 17 очок (21:24) Аргентина – 6 перемог (12), 16 очок (24:26) Канада – 5 перемог (12), 17 очок (23:24) Німеччина – 5 перемог (12), 17 очок (25:27) Сербія – 3 перемоги (12), 10 очок (15:29) Туреччина – 3 перемоги (12), 10 очок (14:28) Китай – 3 перемоги (12), 9 очок (12:30) Нідерланди – 1 перемога (12), 5 очок (11:34)

Як повідомлялося, Україна дала бій чинним чемпіонам світу у поєдинку Ліги націй з волейболу.

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.