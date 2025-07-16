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Україна – Нідерланди: де дивитися гру Ліги націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Нідерланди: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у словенській Любляні

Гра Україна – Нідерланди відбудеться сьогодні, 16 липня. Початок поєдинку о 14:00 за київським часом

Збірна України з волейболу продовжує виступи у чоловічій Лізі націй. «Синьо-жовті» відкриють третій змагальний тиждень грою проти Нідерландів, повідомляє «Главком».

Гра Україна – Нідерланди відбудеться сьогодні, 16 липня. Початок поєдинку о 14:00 за київським часом.

За підсумком першого та другого ігрових тижнів українські волейболісти виграли п'ять матчів з восьми та набрали 15 очок, завдяки чому йдуть на шостій позиції у турнірній таблиці. Зокрема перед стартом останнього ігрового тижня «синьо-жовті» мають активну триматчеву серію перемог.

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у словенській Любляні.

Пряма трансляція матчу Україна – Нідерланди у Лізі націй з волейболу

«Суспільне Спорт» транслюватиме у прямому ефірі гру Ліги націй-2025 з волейболу Україна – Нідерланди. Зокрема, на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах. Також поєдинок можна буде переглянути на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» .

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу

Матчі транслюються на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільнго, якщо не вказано нічого іншого.

Середа, 16 липня

  • 9:30. Туреччина – США
  • 14:00. Україна – Нідерланди (також на YouTube-каналі Суспільне Спорт)
  • 17:30. Італія – Сербія (також на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 21:30. Канада – Словенія (лише на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

Четвер, 17 липня

  • 13:20. Аргентина – Японія (також на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 17:30. Україна – Італія (також на YouTube-каналі Суспільне Спорт)
  • 21:00. Куба – Польща (лише на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

П'ятниця, 18 липня

  • 9:30 Аргентина – США
  • 13:20. Бразилія – Японія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 17:30. Україна – Сербія (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
  • 21:00. Нідерланди – Канада (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Субота, 19 липня

  • 9:30. Туреччина – Бразилія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 13:30. Німеччина – США (лише на сайті Суспільне Спорт)
  • 18:00. Болгарія – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 21:30. Словенія – Італія (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Неділя, 20 липня

  • 8:30. Німеччина – Бразилія
  • 14:00. Україна – Канада (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)
  • 17:30. Нідерланди – Італія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)
  • 21:30. Франція – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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