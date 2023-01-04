Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле

Західний радіальний проспект, що оточує «Маракану», буде перейменований на проспект Пеле

Одна з вулиць у Ріо-де-Жанейро буде названа на честь легендарного бразильського форварда Пеле. Що символічно, вона веде до стадіону «Маракана». Про це повідомив мер міста Едуарду Паєс.

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«Західний радіальний проспект, що оточує «Маракану», буде перейменований на проспект Пеле, указ незабаром буде опублікований», – написав Паєс на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Пеле пішов з життя 29 грудня 2022 року на 83-му році життя від раку кишечника. У Бразилії через його смерть оголосили траур на три дні.

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Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.