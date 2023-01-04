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Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле

Юрій Лящук
glavcom.ua
Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле
У Ріо-де-Жанейро увічнять ім'я Пеле
фото із соцмереж

Західний радіальний проспект, що оточує «Маракану», буде перейменований на проспект Пеле

Одна з вулиць у Ріо-де-Жанейро буде названа на честь легендарного бразильського форварда Пеле. Що символічно, вона веде до стадіону «Маракана». Про це повідомив мер міста Едуарду Паєс.

«Західний радіальний проспект, що оточує «Маракану», буде перейменований на проспект Пеле, указ незабаром буде опублікований», – написав Паєс на своїй сторінці в Twitter.

Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле фото 1

Нагадаємо, Пеле пішов з життя 29 грудня 2022 року на 83-му році життя від раку кишечника. У Бразилії через його смерть оголосили траур на три дні.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

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Теги: Пеле навколофутбол стадіон вулиця

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