Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело

Бабукар Фаал зацікавив київський клуб

Гамбійський нападник «Карпат» Бабукарр Фаал може продовжити кар’єру у складі «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Перехід Фаала в «Динамо»: що відомо

За інформацією джерела, клуби вже ведуть переговори щодо трансферу 23-річного футболіста. У його контракті прописана сума відступних у розмірі трьох мільйонів євро. Взимку 2026 року футболіст перейшов до «Карпат» з «Руха».

У поточному сезоні на рахунку Бабукара Фаала 29 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 11 забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами. У гонці бомбардирів УПЛ цього сезону Фаал посідає 4-е місце, забивши 9 голів.

За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, на початок 2026 року вартість Фаала оцінювалася у 700 тисяч євро. У 2025 році «Рух» придбав форварда у хорватського «НК Орієнт» за 50 тисяч євро.

Нагадаємо, форвард львівських «Карпат» Бабукар Фаал потрапив до сфери інтересів італійського «Удінезе».

Фріульці прагнуть підсилити атакувальну лінію влітку. Гамбійський нападник «левів» – один із кандидатів. Також Фаал нібито опинився «на олівці» низки інших неназваних клубів.

Молодий голкіпер львівських «Карпат» та юнацької збірної України Назар Домчак привернув до себе увагу французького клубу «Лілль». Раніше була інформація, що клуб італійської Серії А «Лечче» пропонує за Домчака 4 мільйони євро.