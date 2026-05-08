«Астон Вілла» і «Ноттінгем Форест» вирішили долю півфінального дербі Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
«Астон Вілла» мінімально поступалася перед другим матчем і прагнула відігратися у себе вдома
фото: Reuters

Другий поєдинок півфінальної серії завершився розгромом 

Учора, 7 травня 2026 року, бірмінгемська «Астон Вілла» на стадіоні «Вілла Парк» приймав «Ноттінгем Форест» у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, після очного поєдинку команди по-різному виступили в АПЛ. «Астон Вілла» несподівано програла вдома «Тоттенгему» (1:2), а єдиний гол Буендіа забив уже в компенсований час. Через цю поразку команда Унаї Емері ризикує випасти з топ-5 чемпіонату.

Натомість «Ноттінгем Форест» створив сенсацію, впевнено перемігши «Челсі» в Лондоні (3:1). Дубль оформив Авонії, ще один м’яч із пенальті забив Ігор Жезус, а воротар Селс ще й відбив удар Палмера з позначки. 

Хід гри

Атмосфера на стадіоні була надзвичайно напруженою, а підтримку команді висловлював навіть принц Вільям, який спостерігав за грою з трибун. Початок матчу видався емоційним та жорстким, що підтвердилося болісним зіткненням головами Оллі Воткінса та захисника гостей Морато. Попри травму, Воткінс залишився на полі із забинтованою головою і саме він відкрив рахунок перед самою перервою, вдало скориставшись передачею Еміліано Буендії. Цей гол став переломним моментом, який надав господарям впевненості для подальшого тиску.

У другому таймі перевага «Астон Вілли» стала тотальною. На 56-й хвилині Еміліано Буендія подвоїв перевагу, холоднокровно реалізувавши пенальті, призначений за фол проти Пау Торреса. Остаточно надії «лісників» на порятунок поховав капітан команди Джон Макгінн, який наприкінці зустрічі оформив швидкий дубль. Його влучні удари на 82-й та 85-й хвилинах викликали справжній екстаз на трибунах і поставили крапку в десятиматчевій безпрограшній серії «Ноттінгем Форест», яка обірвалася у найвідповідальніший момент сезону.

Для головного тренера Унаї Емері цей фінал стане вже шостим у кар'єрі в межах Ліги Європи, що лише підтверджує його репутацію фахівця з цього турніру. Іспанець, який очолив команду, коли вона була за крок від зони вильоту, зумів перетворити «Віллу» на грізну силу, здатну боротися за трофеї. Тепер бірмінгемці готуються до подорожі в Стамбул, де 20 травня вони зустрінуться з німецьким «Фрайбургом», який у своєму півфіналі вибив португальську «Брагу». Перемога у фіналі не лише принесе клубу довгоочікуваний трофей, а й відкриє прямий шлях до Ліги чемпіонів.

Ліга Європи. Півфінал. Другий матч

«Астон Вілла» – «Ноттінгем» 4:0 (за сумою матчів 4:1)

  • Голи: Воткінс (36), Буендіа (58), Макгінн (77, 80)

Нагадаємо, що визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій

