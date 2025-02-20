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Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу
Агентурна група збиралася ліквідувати ветерана за допомогою саморобного вибухового пристрою
фото: СБУ

РФ залучила трьох агентів для вчинення злочину: 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу

Служба безпеки запобігла теракту у Дніпрі. За результатами спецоперації затримано ворожу агентурну групу, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана-експравоохоронця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину РФ залучила трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. За матеріалами справи, їх завербували через Телеграм-канал з пошуку «швидких заробітків».

Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу фото 1

Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража. Контррозвідка СБУ затримала фігурантку «на гарячому», коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу фото 2

«Пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього. За інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону. Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб «залягти на дно» та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ», – йдеться у повідомленні.

Готувала підрив ветерана-правоохоронця. У Дніпрі затримано агентурну групу фото 3

СБУ зауважує, що перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля гаража у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці затримали та повідомили про підозру чотирьом неповнолітнім, які за вказівкою РФ вчинили теракт в Миколаєві, під час якого загинули троє військових, також на місці загинула і жінка, яка принесла вибухівку.

Також Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

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Теги: Дніпропетровщина Харків Вінниччина СБУ ветеран Україна теракт росія Дніпро

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