Яремчук забив ювілейний м’яч і потрапив на олівець скаутів кількох клубів

Нападником збірної України зацікавились «Вест Гем» і «Вольфсбург»

Роман Яремчук забив другий м‘яч у ворота Північної Македонії у матчі чемпіонату Європи і збірна України здобула першу перемогу на турнірі. Цей гол став для нападника ювілейним, десятим за національну команду. Щоб досягти цієї позначки Роману знадобилося 26 матчів.

Дебютний гол за збірну Яремчук провів у матчі з Сербією в рамках відбору до Євро-2020 (5:0). Нападник випередив в списку бомбардирів збірної Андрія Гусіна та Андрія Воробея, в якіх по дев'ять м'ячів.

Найкращим бомбардиром в історії збірної України є Андрій Шевченко, який забивши 48 м'ячів. Друге місце у Андрія Ярмоленка – 42.

Тим часом 25-річний Яремчук зацікавив англійський «Вест Гем» і німецький «Вольфсбург». «Гент», де футболіст грає, хоче отримати за трансфер $30 млн.