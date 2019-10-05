Рік без Григорія Хижняка. Життя культового баскетболіста у фотографіях



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Григорій Хижняк творив атмосферу на майданчику і поза ним Фото з соцмереж

Григорій був одним із найяскравіших представників свого виду спорту в нашій державі

«Я тeбe кохаю досі. Хоч смeрть і розлучила нас. Рівно рік», - ці зворушливі слова сьогодні опівночі залишила на власній сторінці у «Фейсбуку» Ольга Хижняк, дружина знаменитого баскетболіста Григорія Хижняка, який пішов з життя 5 жовтня 2018 року, у 44-річному віці.

У колишнього спортсмена стався інфаркт невдовзі після того, як він повернувся додому з баскетбольного тренування.

Хижняк був одним із найкращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000-х років. Виступаючи за каунаський «Жальґіріс», став чемпіоном Литви в сезоні-2000/2001.

14 грудня 2000 року Хижняк зробив 8 блок-шотів у матчі Євроліги, в Мадриді проти «Естудіантеса». 14 лютого 2002 року українець досяг рекордної продуктивності в Євролізі, коли «Жальґіріс» переміг лондонський «Тауерс» завдяки 37-ми очкам Григорія. У сезоні-2001/2002 Хижняк мав прекрасну статистику в Євролізі - 14,4 очка, 8,1 підбирання і 3,2 блок-шоти в середньому за гру.

Григорій Хижняк виступав за збірну України на двох чемпіонатах Європи, в 1997 і 2003 році.

Ігрова кар'єра: 1994-1995 – «Миколаїв»; 1995-1998 – «Будівельник»; 1998-1999 – «Автодор» (РФ); 1999-2000 – «Київ»; 2000-2002 – «Жальґіріс» (Каунас, Литва); 2002-2003 – «Київ»; 2003 – «Валенсія»; 2003-2004 – «Перістері» (Греція); «Македонікос» (Греція); 2005-2006 – «Динамо» (Санкт-Петербург, РФ); 2006-2007 – «Київ»; 2007-2009 – «Дніпро»; 2009-2010 – «Будівельник»

Після закінчення кар'єри гравця і чемпіонату Української Суперліги-2009/2010 став тренером дублю команди «Дніпро-Азот» з Кам’янського. З сезону-2011/2012 і до розпаду клубу навесні 2018-го – директор з маркетингу «Будівельника».

Впродовж усього свого життя Григорій займався благодійністю – відвідував сиротинці, допомагав людям з обмеженими фізичними можливостями. З початком російсько-української війни Хижняк підтримував морально і матеріально українських вояків. Він взагалі був великим патріотом України. Показово, що в середині 90-х народжений у Миколаєві Григорій Хижняк єдиним серед баскетболістів збірної України давав інтерв’ю чистою українською мовою.

У Григорія залишився син Платон, якому зараз 19, він теж займається баскетболом і проходив університети в юнацьких командах каунаського «Жальґіріса».