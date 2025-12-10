Головна Спорт Новини
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту
Неймар є найкращим бразильським бомбардиром в Лізі чемпіонів
фото: REUTERS/Thiago Bernardes

Попри критику з боку фанатів через часті ушкодження, один з найкращих футболістів в історії Бразилії зумів показати високий рівень в останніх матчах Серії А

33-річний форвард Неймар допоміг своєму рідному клубу «Сантос» уникнути вильоту з бразильської Серії А, незважаючи на те, що грав останні матчі сезону з травмованим коліном. Про це повідомляє «Главком»

Неймар, який повернувся до «Сантоса» у січні, зіграв лише у 19 з 38 турів, але його внесок наприкінці сезону став вирішальним: він забив 5 голів в останніх 4 матчах, маючи загалом 8 голів за сезон, що забезпечило клубу три перемоги поспіль та збереження місця у вищому дивізіоні. Більше того, команда завдяки цьому кваліфікувалася до групового етапу Копи Судамерикани-2026 – другого за престижністю клубного турніру Південної Америки.  

Після заключного матчу бразилець заявив: «Я прийшов сюди, щоб допомагати команді, чим зможу. Ці тижні були непростими для мене. Дякую всім, хто підтримував мене. Без їхньої допомоги я б не зміг зіграти в цих матчах через травми та проблеми з коліном. Зараз мені потрібно відпочити, а потім буде операція на коліні».

Граючи через біль, Неймар, який є найкращим бомбардиром збірної Бразилії з доробком у 79 голів в 128 матчах, частково врятував свої шанси на участь у Чемпіонаті світу-2026, адже тренер збірної Карло Анчелотті раніше вимагав від нього повного відновлення форми. Якби «Сантос» вилетів, перспективи повернення до збірної з другого дивізіону були б вкрай обмежені. Однак тепер, якщо він успішно відновиться після операції, яка, за повідомленнями, є незначною, і враховуючи, що новий сезон стартує вже наприкінці січня, у нього є достатньо часу, щоб набрати форму та знову потрапити у поле зору тренерського штабу збірної.

Нагадаємо, що батько Неймара придбав права на бренд Пеле. Компанія NR Sports, що належить батьку футболіста Неймару да Сілве Сантосу, придбала права на використання образу та імені Пеле, а також ліцензування продукції та історичних архівів. Cума угоди склала $18 млн. 

