На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту

Попри критику з боку фанатів через часті ушкодження, один з найкращих футболістів в історії Бразилії зумів показати високий рівень в останніх матчах Серії А

33-річний форвард Неймар допоміг своєму рідному клубу «Сантос» уникнути вильоту з бразильської Серії А, незважаючи на те, що грав останні матчі сезону з травмованим коліном. Про це повідомляє «Главком».

Неймар, який повернувся до «Сантоса» у січні, зіграв лише у 19 з 38 турів, але його внесок наприкінці сезону став вирішальним: він забив 5 голів в останніх 4 матчах, маючи загалом 8 голів за сезон, що забезпечило клубу три перемоги поспіль та збереження місця у вищому дивізіоні. Більше того, команда завдяки цьому кваліфікувалася до групового етапу Копи Судамерикани-2026 – другого за престижністю клубного турніру Південної Америки.

Після заключного матчу бразилець заявив: «Я прийшов сюди, щоб допомагати команді, чим зможу. Ці тижні були непростими для мене. Дякую всім, хто підтримував мене. Без їхньої допомоги я б не зміг зіграти в цих матчах через травми та проблеми з коліном. Зараз мені потрібно відпочити, а потім буде операція на коліні».

Граючи через біль, Неймар, який є найкращим бомбардиром збірної Бразилії з доробком у 79 голів в 128 матчах, частково врятував свої шанси на участь у Чемпіонаті світу-2026, адже тренер збірної Карло Анчелотті раніше вимагав від нього повного відновлення форми. Якби «Сантос» вилетів, перспективи повернення до збірної з другого дивізіону були б вкрай обмежені. Однак тепер, якщо він успішно відновиться після операції, яка, за повідомленнями, є незначною, і враховуючи, що новий сезон стартує вже наприкінці січня, у нього є достатньо часу, щоб набрати форму та знову потрапити у поле зору тренерського штабу збірної.

