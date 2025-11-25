Все завершилося вилученням. Одноклубники Миколенка побилися між собою прямо на полі

Геї отримав червону картку після сутички з одноклубником Кіном

Півзахисник «Евертона» Ідрісса Геї отримав пряму червону картку після сутички зі своїм партнером по команді Майклом Кіном у матчі 12-го туру АПЛ проти «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком».

На 13-й хвилині, після удару Бруну Фернандеша повз ворота, «іриски» готувалися виконувати удар від воріт. Перед цим Геї втратив м’яч і висловив претензії Майклу Кіну. Під час словесної перепалки Кін відштовхнув партнера, а Геї відповів ляпасом. Пікфорд втрутився та розборонив гравців.

Головний арбітр гри Тоні Гаррінгтон одразу показав Геї червону картку за неспортивну поведінку, а VAR підтвердив це рішення.

Попри гру в меншості, «Евертон» відкрив рахунок на 29-й хвилині після голу Кірнана Дьюсбері-Голла. Команда втримала перемогу завдяки шести сейвам Пікфорда. Українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Після матчу Геї вибачився перед Кіном та командою. Тренер «Евертона» Девід Моєс зазначив, що цінує емоційність і вимогливість своїх гравців, адже вона свідчить про прагнення до перемоги.

Натомість наставник МЮ Рубен Аморім не погодився з вилученням і наголосив, що подібні конфлікти можуть бути ознакою боротьби за результат.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».