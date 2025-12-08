10 грудня визначаться суперники збірної України з футболу U-17 у кваліфікації Євро-2026

Початок церемонії жеребкування – о 13:15 за київським часом

10 грудня відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 17 років, в якому візьме участь і збірна України (футболісти не старші 2009 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ,

Нагадаємо, підопічні Олександра Ситника посіли третє місце у своїй групі Ліги А першого раунду відбору й тепер зіграють у Лізі В. Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика.

У другому раунді 28 команд (14 переможців груп першого раунду й 14 збірних, які посіли другі місця) до 31 березня змагатимуться в семи групах Ліги А. Переможці квартетів приєднаються до господаря, Естонії, у фінальній стадії, яка проходитиме з 25 травня до 7 червня 2026 року. Жеребкування форуму заплановано на 9 квітня.

Своєю чергою 26 збірних до 30 червня боротимуться в семи групах Ліги В (п'ять – по чотири команди, дві – по три).

Обидва турніри важливі в контексті формування Ліг А і В у першому раунді відбору Євро-2028 (U-19).

Процедура жеребкування другого раунду відбору Євро-2026 (U-17)

Учасники розподіляються по кошиках згідно з результатами першого раунду, відповідно до їхніх позицій і статистики. Окремо буде визначено господарів мінітурнірів, які пройдуть навесні.

Кошики посіву

Ліга А

Кошик 1: Іспанія, Чехія, Бельгія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Швеція.

Кошик 2: Туреччина, Франція, Португалія, Чорногорія, Словаччина, Кіпр, Казахстан.

Кошик 3: Австрія, Шотландія, Греція, Хорватія, Італія, Сербія, Словенія.

Кошик 4: Норвегія, Польща, Данія, Румунія, Швейцарія, Північна Ірландія, Північна Македонія.

Ліга В

Кошик 1: Нідерланди, Україна, Уельс, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль, Угорщина.

Кошик 2: Боснія і Герцеговина, Грузія, Литва, Люксембург, Латвія, білорусь, Фарерські о-ви.

Кошик 3: Албанія, Молдова, Мальта, Косово, Англія, Вірменія, Сан-Марино.

Кошик 4: Андорра, Естонія, Азербайджан, Ліхтенштейн, Гібралтар.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3