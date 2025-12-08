10 грудня визначаться суперники збірної України з футболу U-17 у кваліфікації Євро-2026
Початок церемонії жеребкування – о 13:15 за київським часом
10 грудня відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Євро-2026 серед юнаків до 17 років, в якому візьме участь і збірна України (футболісти не старші 2009 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ,
Початок церемонії – о 13:15 за київським часом.
Нагадаємо, підопічні Олександра Ситника посіли третє місце у своїй групі Ліги А першого раунду відбору й тепер зіграють у Лізі В. Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика.
У другому раунді 28 команд (14 переможців груп першого раунду й 14 збірних, які посіли другі місця) до 31 березня змагатимуться в семи групах Ліги А. Переможці квартетів приєднаються до господаря, Естонії, у фінальній стадії, яка проходитиме з 25 травня до 7 червня 2026 року. Жеребкування форуму заплановано на 9 квітня.
Своєю чергою 26 збірних до 30 червня боротимуться в семи групах Ліги В (п'ять – по чотири команди, дві – по три).
Обидва турніри важливі в контексті формування Ліг А і В у першому раунді відбору Євро-2028 (U-19).
Процедура жеребкування другого раунду відбору Євро-2026 (U-17)
Учасники розподіляються по кошиках згідно з результатами першого раунду, відповідно до їхніх позицій і статистики. Окремо буде визначено господарів мінітурнірів, які пройдуть навесні.
Кошики посіву
Ліга А
- Кошик 1: Іспанія, Чехія, Бельгія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Швеція.
- Кошик 2: Туреччина, Франція, Португалія, Чорногорія, Словаччина, Кіпр, Казахстан.
- Кошик 3: Австрія, Шотландія, Греція, Хорватія, Італія, Сербія, Словенія.
- Кошик 4: Норвегія, Польща, Данія, Румунія, Швейцарія, Північна Ірландія, Північна Македонія.
Ліга В
- Кошик 1: Нідерланди, Україна, Уельс, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль, Угорщина.
- Кошик 2: Боснія і Герцеговина, Грузія, Литва, Люксембург, Латвія, білорусь, Фарерські о-ви.
- Кошик 3: Албанія, Молдова, Мальта, Косово, Англія, Вірменія, Сан-Марино.
- Кошик 4: Андорра, Естонія, Азербайджан, Ліхтенштейн, Гібралтар.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Коментарі — 0