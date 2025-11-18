Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Батько Неймара придбав права на бренд Пеле

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Батько Неймара придбав права на бренд Пеле
Неймар та Пеле під час зустрічі у 2012 році
фото: AP

Cума угоди склала $18 млн

Компанія NR Sports, що належить батьку бразильського футболіста Неймара Неймару да Сілве Сантосу, придбала права на бренд Пеле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UOL.

Cума угоди склала $18 млн. Бренд включає використання образу та імені Пеле, а також ліцензування продукції та історичних архівів. Подробиці будуть розкриті після офіційного оголошення угоди, яке може відбутися 19 листопада.

Пеле пішов з життя 29 грудня 2022 року у віці 82 роки.

Він тричі ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії у 1958, 1962 та 1970 роках.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Неймар Пеле НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише перемога у грі з Ісландією дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
14 листопада, 12:59
У 1/16 фіналу на чемпіонів України чекають матчі проти переможця пари «Караджордже» – «Крка»
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
13 листопада, 17:42
Легіонери збірної України зіграли чергові поєдинки за свої клуби
Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
10 листопада, 12:20
Скандал у турецькому футболі набирає обертів
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
7 листопада, 19:44
Уперше в історії топ-5 ліг Європи три українці з'явилися на полі разом
Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії
28 жовтня, 23:52
Жіноча збірна України 4 листопада дізнається своїх суперниць
Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
28 жовтня, 14:38
Сафонов виступає за парижан із 2024 року
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
24 жовтня, 11:09
У разі успіху у третьому раунді динамівці зустрінуться з переможцем пари «Гіберніан» – «2 Корріку»
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
22 жовтня, 16:22
Тренер проходить лікування у лікарні загального профілю «Сант'Орсола-Мальпігі»
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
21 жовтня, 18:31

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua