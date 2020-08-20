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    На тренуванні у Москві загинула гімнастка

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    Єлєна Кустова отримала несумісні з життям травми у наслідок поломки змагальної конструкції - На тренуванні у Москві загинула гімнастка
    Єлєна Кустова отримала несумісні з життям травми у наслідок поломки змагальної конструкції
    Світлина - МК

    Єлєні Кустовій було 38 років

    Російська повітряна гімнастка Єлєна Кустова загинула під час змагань з еквілібристики в Москві. Про це повідомляється на сторінці SlackTribe у соцмережах.

    Інцидент стався у вівторок, 18 серпня, на Серпуховському Валу на турнірі по слеклайну (ходіння по натягнутій стропі). Під час однієї з вправ 38-річна Кустова перебувала під стропою. У цей момент відбулася поломка обладнання, в результаті чого фрагмент конструкції потрапив спортсменці в голову, завдавши важкої черепно-мозкової травми.

    Швидка допомога прибула на місце події через 10 хвилин. Лікарі протягом години безуспішно намагалися врятувати гімнастку.

    Кустова була тренером російської повітряної гімнастки Євгенії Асонової, яка торік у грудні зірвалася з восьмиметрової висоти на змаганнях у Ризі. Спортсменка зламала два хребці і пошкодила спинний мозок, через що втратила чутливість у ногах.

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    спорт спортивна гімнастика смерть
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