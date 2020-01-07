Усик і Чісора можуть зустрітися наприкінці березня



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Усик готується додати нові титуло до своєї колекції

Про це повідомив голова промоутерської компанії

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик і екс-претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора можуть провести бій 28 березня 2020 року, повідомляє Sky Sports.

- Усик проти Чісори? Бій можливий, але навряд чи він пройде 7 березня. Ми можемо спробувати організувати його 28 березня на «О2-Арені». Сторони продовжують переговори. Все стане зрозуміло в найближчі кілька тижнів. Ми, як і раніше, чекаємо роз'яснень від боксерських організацій щодо того, в якому порядку боксери повинні захищати свої титули, - каже Едді Хірна

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року, коли достроково переміг Чазз Уїзерспуна.