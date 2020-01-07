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    Усик і Чісора можуть зустрітися наприкінці березня

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    Усик готується додати нові титуло до своєї колекції - Усик і Чісора можуть зустрітися наприкінці березня
    Усик готується додати нові титуло до своєї колекції

    Про це повідомив голова промоутерської компанії

    Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик і екс-претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора можуть провести бій 28 березня 2020 року, повідомляє Sky Sports.

     -        Усик проти Чісори? Бій можливий, але навряд чи він пройде 7 березня. Ми можемо спробувати організувати його 28 березня на «О2-Арені». Сторони продовжують переговори. Все стане зрозуміло в найближчі кілька тижнів. Ми, як і раніше, чекаємо роз'яснень від боксерських організацій щодо того, в якому порядку боксери повинні захищати свої титули, - каже Едді Хірна

    Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року, коли достроково переміг Чазз Уїзерспуна.

     Читайте також: Екс чемпіон світу з боксу прогнозує, що найближчим часом Усик відбере титули у Джошуа

     

    Олександр Усик Дерек Чісора
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