Усик і Чісора можуть зустрітися наприкінці березня
Про це повідомив голова промоутерської компанії
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик і екс-претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора можуть провести бій 28 березня 2020 року, повідомляє Sky Sports.
- Усик проти Чісори? Бій можливий, але навряд чи він пройде 7 березня. Ми можемо спробувати організувати його 28 березня на «О2-Арені». Сторони продовжують переговори. Все стане зрозуміло в найближчі кілька тижнів. Ми, як і раніше, чекаємо роз'яснень від боксерських організацій щодо того, в якому порядку боксери повинні захищати свої титули, - каже Едді Хірна
Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року, коли достроково переміг Чазз Уїзерспуна.