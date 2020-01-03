У відкритті Олімпіади-2024 може взяти учать збірна Ватикану



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У Ватикані вже є власна федерація легкої атлетики

Католицька столиця світу хоче створити власний Олімпійський комітет

Ватикан планує створити власний Олімпійський комітет і, можливо, навіть візьме участь в церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Про це заявив міністр спорту Ватикану Мельчор Санчес де Тока, передає Inside the games.

-У нас чудові стосунки з Міжнародним олімпійським комітетом. Але ми хотіли б надати цим відносинам більшої стабільності з метою створення Олімпійського комітету Ватикану, - зазначив міністр.

Як повідомляється, в січні 2019 року була сформована місцева федерацію легкої атлетики - Athletica Vaticana. Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій. У Ватикані також грають в футбол, займаються тхеквондо і крикетом.

За словами міністра, Ватикан не хоче боротися за медалі, тому створений комітет був би перш за все символічним. – «Але це показало б, що цінності Олімпіади можуть бути розділені християнами», - зазначив Мельчор Санчес де Тока.

Нагадаємо, в липні 2017 року сесія Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні затвердила Париж і Лос-Анджелес столицями, де пройдуть Літні Олімпійські ігри 2024 і 2028 років.