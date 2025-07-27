ЗСУ знищили російського окупанта, який був майстром спорту з боксу

Сили оборони ліквідували боксера Галузіна 25 липня 2025 року

Захисники України ліквідували російського окупанта Максима Галузіна. Про це інформує «Главком».

Максим Галузін народився 16 вересня 1996 року. Був вихованцем омського боксу, переможцем та призером турнірів всеросійського рівня. Здобув спортивний розряд «майстер спорту з боксу».

Сили оборони ліквідували Галузіна 25 липня 2025 року.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про місце та деталі знищення окупанта.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.