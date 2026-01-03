Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри

Конфлікт вдалося завершити оперативно

Поразка «Селтіка» у дербі проти «Рейнджерс» із рахунком 1:3 спричинила масові протести вболівальників під стінами стадіону «Селтік Парк». Про це повідомляє «Главком».

Попри вдалий старт і гол Ян Хюн Чжуна у першому таймі, чинні чемпіони Шотландії пропустили тричі після перерви – дубль оформив Юссеф Черміті, а остаточний результат встановив Майкі Мур. Цей програш дозволив «Рейнджерс» зрівнятися із «Селтіком» за кількістю набраних очок, яких тепер в обох команд по 38, та за показником забитих і пропущених м'ячів. Наразі обидва клуби з Глазго ділять другу сходинку турнірної таблиці, намагаючись наздогнати лідера чемпіонату – «Хартс».

Ситуація спровокувала агресивну реакцію трибун: частина фанатів залишила стадіон до фінального свистка, а ті, хто залишився, вимагали відставки головного тренера Вілфріда Нансі та розпуску правління клубу. Для забезпечення безпеки під час матчів поліція змушена виставляти додаткові барикади біля тренерської лави. Показники французького фахівця після призначення замість тимчасового тренера Мартіна О'Ніла залишаються незадовільними: дві перемоги у восьми іграх та відсутність жодного «сухого» матчу. Попри критику, Нансі заявив про наявність кредиту довіри від керівництва та впевненість у здатності стабілізувати результати.

Глобальна криза в «Селтіку» триває з жовтня, коли посаду залишив Брендан Роджерс. Вболівальники звинувачують раду директорів у відсутності активності на трансферному ринку та провалах у єврокубках, що раніше призвело до зриву щорічних загальних зборів акціонерів. Напруга в клубі вже змусила голову правління Пітера Ловелла піти у відставку через постійні погрози. Хоча «Селтік» виграв чотири останні чемпіонські титули, поточна ігрова форма та управлінський хаос поставили під загрозу подальше домінування клубу в чемпіонаті.

