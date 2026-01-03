Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри
«Селтік» наразі перебуває на останньому прохідному місці у Лізі Європи
фото: REUTERS/Lee Smith

Конфлікт вдалося завершити оперативно

Поразка «Селтіка» у дербі проти «Рейнджерс» із рахунком 1:3 спричинила масові протести вболівальників під стінами стадіону «Селтік Парк». Про це повідомляє «Главком»

Попри вдалий старт і гол Ян Хюн Чжуна у першому таймі, чинні чемпіони Шотландії пропустили тричі після перерви – дубль оформив Юссеф Черміті, а остаточний результат встановив Майкі Мур. Цей програш дозволив «Рейнджерс» зрівнятися із «Селтіком» за кількістю набраних очок, яких тепер в обох команд по 38, та за показником забитих і пропущених м'ячів. Наразі обидва клуби з Глазго ділять другу сходинку турнірної таблиці, намагаючись наздогнати лідера чемпіонату – «Хартс».

Ситуація спровокувала агресивну реакцію трибун: частина фанатів залишила стадіон до фінального свистка, а ті, хто залишився, вимагали відставки головного тренера Вілфріда Нансі та розпуску правління клубу. Для забезпечення безпеки під час матчів поліція змушена виставляти додаткові барикади біля тренерської лави. Показники французького фахівця після призначення замість тимчасового тренера Мартіна О'Ніла залишаються незадовільними: дві перемоги у восьми іграх та відсутність жодного «сухого» матчу. Попри критику, Нансі заявив про наявність кредиту довіри від керівництва та впевненість у здатності стабілізувати результати.

Глобальна криза в «Селтіку» триває з жовтня, коли посаду залишив Брендан Роджерс. Вболівальники звинувачують раду директорів у відсутності активності на трансферному ринку та провалах у єврокубках, що раніше призвело до зриву щорічних загальних зборів акціонерів. Напруга в клубі вже змусила голову правління Пітера Ловелла піти у відставку через постійні погрози. Хоча «Селтік» виграв чотири останні чемпіонські титули, поточна ігрова форма та управлінський хаос поставили під загрозу подальше домінування клубу в чемпіонаті.

Нагадаємо, що під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей. Насильство спалахнуло на стадіоні «Атанасіо Хірардот» одразу після завершення матчу між місцевими суперниками «Атлетіко Насьйональ» та «Депортіво Індепендьєнте Медельїн». 

Теги: ФК «Селтік» НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 2025, 10:47
Гру «Фіорентина» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
11 грудня, 2025, 13:32
Ротань змінив клуб після успішного сезону з «Олександрією», під час якого він привів її до другого місця чемпіонату
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
11 грудня, 2025, 18:12
Безпрограшна серія «гірників» продовжилася до восьми матчів
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
12 грудня, 2025, 00:03
У складі збірної Португалії Діаш провів 74 матчі, двічі вигравав Лігу націй
Гравець «Манчестер Сіті» зробив татуювання з написом російською мовою
16 грудня, 2025, 10:46
Цього року Українська асоціація футболу активно намагається реформувати внутрішні турніри
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
22 грудня, 2025, 22:01
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ
24 грудня, 2025, 11:56
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 2025, 13:37
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
29 грудня, 2025, 19:38

Новини

Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
Швейцарка Раст присвятила свою перемогу на Кубку світу жертвам трагедії у Кран-Монтані
Швейцарка Раст присвятила свою перемогу на Кубку світу жертвам трагедії у Кран-Монтані
Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри
Вболівальники чинного чемпіона Шотландії вимагали відставки тренера одразу після гри
УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році
УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році
Пішов з життя легендарний болгарський футбольний тренер
Пішов з життя легендарний болгарський футбольний тренер
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua