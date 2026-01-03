Головна Спорт Новини
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
Яремчук перейшов у Чемпіонат Греції після оренди у «Валенсії»
фото: ФК «Олімпіакос»

Футболіст продовжує вдало розвивати кар'єру в Греції

Український нападник Роман Яремчук став володарем Суперкубка Греції разом з «Олімпіакосом». Про це повідомляє «Главком»

У фіналі проти «ОФІ Крит» команда з Пірея здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0, хоча для визначення переможця знадобилися два екстратайми. Яремчук з’явився на полі на 90+2 хвилині, замінивши Шикінью. Вже в компенсований час українець міг стати автором асисту на Желсона Мартінша, проте гол скасували через офсайд у Романа. Втім, у додатковий час «Олімпіакос» дотиснув суперника: Мехді Таремі відкрив рахунок з пенальті на 95-й хвилині, а згодом Калогеропулос та Юсуф Язіджі довели справу до розгрому.

Для 30-річного Романа Яремчука цей трофей став уже третім у грецькій кар’єрі. Раніше він вигравав із клубом чемпіонат та Кубок Греції. Загалом це четвертий титул у професійному доробку форварда (враховуючи чемпіонство в Бельгії з «Брюгге»). З моменту переходу в «Олімпіакос» у 2024 році українець встиг відзначитися чотирма голами у 46 матчах.

Варто зазначити, що Суперкубок Греції було розіграно вперше за останніх 18 років, і для «Олімпіакоса» ця перемога стала п'ятою в історії клубу.

Нагадаємо, що Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції. Вийшовши з перших хвилин на поле, українець довів правильність вибору його до стартового складу. Форвард відзначився двома голами ще до перерви. Свій перший забитий м'яч у поточному сезоні Роман забив на 43-й хвилині, подвоївши перевагу господарів поля (2:0). Лише хвилина знадобилася йому, щоб вразити ворота «Волоса» вдруге, зробивши рахунок 3:0. Причому зробив він це доволі ефектно: Роман створив гольову можливість з нуля, отримавши м'яч та одразу ж виконавши удар з наддальньої відстані, який відправився у правий верхній кут воріт. Востаннє Яремчук відзначався в офіційних матчах клубу у фіналі Кубка Греції сезону 2024/25 проти «ОФІ Крита», а у товариських – проти «Норвіча» три місяці тому. 

НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК Олімпіакос Роман Яремчук

