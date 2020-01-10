Хто з українців першим розпочне боротьбу за медалі Юнацьких Олімпійських Ігор в Лозанні



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Фігуристи з Дніпра цього сезону поставили перед собою амбітну мету, продовжуючи виступати серед юніорів, дебютувати на дорослому рівні

Сьогодні вболіваємо за лижників та фігуристів

Вчора у швейцарській Лозанні відбулося урочисте відкритті ІІІ зимових юнацьких Олімпійських Ігор. Вже сьогодні зранку стартує боротьба за медалі у кількох видах спорту.

О 10.30 розпочнуться змагання у представників гірськолижного спорту, де Україну представлятимуть львів’янка Катерина Шепіленко і спортсмен з Івано-Франківської області Тарас Філяк.

О 13.30 вийдуть на старт фігуристи, у парному катанні - Софія Нестерова та Артем Даренський (Дніпропетровська обл). О 16.00 розпочнуться змагання в одиночному катанні, де честь України захищатиме киянин Андрій Кокура.

-Олімпіада - це мрія кожного спортсмена. – розповіли прес-службі Національного Олімпійського комітету України Софія і Артем. - І тепер ми на крок ближче до цієї мрії. Так, поки що це Юнацькі ігри. Але сподіваємося вони дадуть нам необхідний досвід і поштовх для досягнення нашої головної мети.

Зазначимо, що фігуристи виступають разом лише два роки, але вже встигли заявити про себе, як на внутрішній арені (вони дворазові чемпіони України серед дорослих), так і на міжнародному рівні: посіли восьме місце на останньому юніорському чемпіонаті світу у Загребі-2019. Власне цей високий результат дніпровської пари і дозволив Україні отримати у цьому виді фігурного катання ліцензію на ЮОІ-2020.

Нагадаємо, ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть з 9 по 22 січня. Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін.