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    Національний рекорд: гонщики увійшли в занос на швидкості 215 км/год

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    Автівки за мить до встановлення рекорду - Національний рекорд: гонщики увійшли в занос на швидкості 215 км/год
    Автівки за мить до встановлення рекорду
    Світлина - Асоціація авто- і мотоспортсменів України

    Українці встановили рекорд у парному дрифті

    25 листопада на автодромі «Чайка» під Києвом Артур Підлужний та Юрій Рак встановили національний рекорд швидкості у парному дрифті. Вперше в Україні професійні пілоти здійснили найшвидший парний керований занос на швидкості 215 км/год.

    Двічі встановлення рекорду опинялося під загрозою. Подія мала відбутися на злітній смузі аеропорту «Бориспіль», але неочікувано випав сніг. Дрифт на швидкості більше 200 км/год на мокрій трасі був би смертельно небезпечним.

    Під час заїзду на «Чайці» почав моросити дощ, але пілоти одначе ризикнули та вийшли на трасу.

    Пілоти мали увійти в керований занос на максимально високій швидкості, а після цього змінити траєкторію руху на 180 градусів. Врешті представник Національного реєстру рекордів України зафіксував занос на швидкості у 215 км/год. Це абсолютний рекорд для парного дрифту в Україні.

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    Національні рекордсмени Артур Підлужний та Юрій Рак

    Парний дрифт – професійний вид спорту з акредитацією FIA та під патронатом Автомобільної федерації України. Він передбачає рух двох автомобілів, які водночас заходять у занос. Пілоти рухаються одне за одним: перший задає темп, другий – ніби його тінь, повторює темп та траєкторію руху першого.

    Свою техніку дрифту демонструвала команда-чемпіон NM Drift Games-2020. До неї входить професійний пілот Юрій Рак (також бронзовий призер Bitlook Pro-Am Drift 2020). Його партнер у встановленні рекорду – професійний пілот Артур Підлужний – чемпіон NM Championship 2019, володар титулу Discovery of the 2019 year in Drift і призер сезону-2020.

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    Теги: рекорд Автоспорт Артур Підлужний Юрій Рак
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