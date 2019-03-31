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    Надія Кіченок вперше за три роки пробилася до основної сітки турніру WTA

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    Надія Кіченок у якійсь мірі перевершила себе - Надія Кіченок вперше за три роки пробилася до основної сітки турніру WTA
    Надія Кіченок у якійсь мірі перевершила себе
    Великий теніс України

    Також в основу Чарльстона пробилася ще одна українка Катерина Козлова

    Відразу двоє українок пробилися до основної сітки тенісного турніру із серії Premier (покриття – ґрунт, призовий фонд - $823 000) в американському Чарльстоні.

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    Надія Кіченок, яка не грала в одиночці більше двох років, з лютого 2017 року, коли вона виступила в кваліфікації турніру в Дубаї, перемогла у фіналі кваліфікації американку Керолайн Доулгайд (WTA №154) – 7:6(3), 4:6, 7:6(10).

    Суперниці провели на корті більше двох годин. Надія відіграла два матч-боли на вирішальному тай-брейку, а сама скористалася своїм п'ятим шансом виграти цей матч.

    В останнє Надія Кіченок грала в одиночному розряді турніру WTA в основній сітці ще в 2016 році в Бразилії, де пройшла кваліфікацію і на старті основи програла Єлєні Остапенко з Латвії.

    Якщо успіх Кіченок став сенсацією, то сіяна в кваліфікації першою 101-ша ракетка світу Катерина Козлова пробилася до основної сітки очікувано.

    У фіналі кваліфікації Катерина розгромила Ніколь Меліхар зі США (WTA №687) – 6:1, 6:3.

    Матч тривав всього 58 хвилин. Зауважимо, що у двох матчах кваліфікації Козлова віддала всього шість геймів.

     Читайте також: Українки вийшли у фінал кваліфікації: Кіченок виграла перший матч за два роки, Козлова впоралася за 47 хвилин
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