Надія Кіченок вперше за три роки пробилася до основної сітки турніру WTA



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Надія Кіченок у якійсь мірі перевершила себе Великий теніс України

Також в основу Чарльстона пробилася ще одна українка Катерина Козлова

Відразу двоє українок пробилися до основної сітки тенісного турніру із серії Premier (покриття – ґрунт, призовий фонд - $823 000) в американському Чарльстоні.

Надія Кіченок, яка не грала в одиночці більше двох років, з лютого 2017 року, коли вона виступила в кваліфікації турніру в Дубаї, перемогла у фіналі кваліфікації американку Керолайн Доулгайд (WTA №154) – 7:6(3), 4:6, 7:6(10).

Суперниці провели на корті більше двох годин. Надія відіграла два матч-боли на вирішальному тай-брейку, а сама скористалася своїм п'ятим шансом виграти цей матч.

В останнє Надія Кіченок грала в одиночному розряді турніру WTA в основній сітці ще в 2016 році в Бразилії, де пройшла кваліфікацію і на старті основи програла Єлєні Остапенко з Латвії.

Якщо успіх Кіченок став сенсацією, то сіяна в кваліфікації першою 101-ша ракетка світу Катерина Козлова пробилася до основної сітки очікувано.

У фіналі кваліфікації Катерина розгромила Ніколь Меліхар зі США (WTA №687) – 6:1, 6:3.

Матч тривав всього 58 хвилин. Зауважимо, що у двох матчах кваліфікації Козлова віддала всього шість геймів.