Українки вийшли у фінал кваліфікації: Кіченок виграла перший матч за два роки, Козлова впоралася за 47 хвилин



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Надія Кіченок намагається повернутися в одиночний рейтинг Великий теніс України

Втрата серед наших лише одна

У Чарльстоні (США) стартувала кваліфікація тенісного турніру із серії Premier (покриття – ґрунт, призовий фонд - $823 000).

Боротьбу за місце в основній сітці вже розпочало три українських тенісистки, а за підсумками нинішніх матчів їх залишилося двоє.

Надія Кіченок

Надія Кіченок, яка наразі взагалі не має одиночного рейтингу, несподівано переконливо перемогла росіянку Софію Жук (WTA №180) – 7:6(3), 6:3.

Суперниці провели на корті майже дві години. У першому сеті кожна з тенісисток виконала по чотири брейки (Кіченок відігралася з двох сет-болів у 12-му геймі). На тай-брейку українка оформила чотири міні-брейки проти двох у росіянки. По ходу другого сету Надія поступалася 1:2 і далі виграла п’ять з наступних шести геймів.

Наступною суперницею Надії Кіченок стане шоста сіяна Керолайн Доулгайд з США (WTA №154).

Зауважимо, що Надія не грала в одиночці більше двох років: у лютому 2017 року вона виступила в кваліфікації турніру в Дубаї.

Людмила Кіченок

Натомість сестра-близнючка Надії, Людмила Кіченок, свій поєдинок програла. Вона поступилася 182-й тенісистці світу Лорен Девіс зі США – 6:7(2), 0:6.

Суперниці провели на корті більше півтори години. У першому сеті дівчата виконали по брейку, Людмила зробила міні-брейк на початку тай-брейку, а потім програла 7 розіграшів поспіль. У другій партії Девіс оформила три брейки, при цьому на своїй подачі поступилася лише чотирма очками.

Для Людмили Кіченок це був перший виступ в одиночному розряді з липня минулого року, коли вона дійшла до другого кола на 25-тисячнику ITF в Португалії.

Катерина Козлова

101-ша ракетка світу і четверта ракетка України свій поєдинок виграла навдивовижу легко. Німкеню Жасмін Жебаві, яка має мінімальний рейтинг і посідає в табелі про ранги 784-те місце, Козлова перемогла 6:1, 6:1. Матч тривав лише 47 хвилин.

У фіналі кваліфікації Козлова зіграє з переможницею пари Ніколь Меліхар (США) – Сільвія Солер-Еспіноза (Іспанія).

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