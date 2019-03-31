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    Українки вийшли у фінал кваліфікації: Кіченок виграла перший матч за два роки, Козлова впоралася за 47 хвилин

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    Надія Кіченок намагається повернутися в одиночний рейтинг - Українки вийшли у фінал кваліфікації: Кіченок виграла перший матч за два роки, Козлова впоралася за 47 хвилин
    Надія Кіченок намагається повернутися в одиночний рейтинг
    Великий теніс України

    Втрата серед наших лише одна

    У Чарльстоні (США) стартувала кваліфікація тенісного турніру із серії Premier (покриття – ґрунт, призовий фонд - $823 000).

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    Боротьбу за місце в основній сітці вже розпочало три українських тенісистки, а за підсумками нинішніх матчів їх залишилося двоє.

    Надія Кіченок

    Надія Кіченок, яка наразі взагалі не має одиночного рейтингу, несподівано переконливо перемогла росіянку Софію Жук (WTA №180) – 7:6(3), 6:3.

    Суперниці провели на корті майже дві години. У першому сеті кожна з тенісисток виконала по чотири брейки (Кіченок відігралася з двох сет-болів у 12-му геймі). На тай-брейку українка оформила чотири міні-брейки проти двох у росіянки. По ходу другого сету Надія поступалася 1:2 і далі виграла п’ять з наступних шести геймів.

    Наступною суперницею Надії Кіченок стане шоста сіяна Керолайн Доулгайд з США (WTA №154).

    Зауважимо, що Надія не грала в одиночці більше двох років: у лютому 2017 року вона виступила в кваліфікації турніру в Дубаї.

    Людмила Кіченок

    Натомість сестра-близнючка Надії, Людмила Кіченок, свій поєдинок програла. Вона поступилася 182-й тенісистці світу Лорен Девіс зі США – 6:7(2), 0:6.

    Суперниці провели на корті більше півтори години. У першому сеті дівчата виконали по брейку, Людмила зробила міні-брейк на початку тай-брейку, а потім програла 7 розіграшів поспіль. У другій партії Девіс оформила три брейки, при цьому на своїй подачі поступилася лише чотирма очками.

    Для Людмили Кіченок це був перший виступ в одиночному розряді з липня минулого року, коли вона дійшла до другого кола на 25-тисячнику ITF в Португалії.

    Катерина Козлова

    101-ша ракетка світу і четверта ракетка України свій поєдинок виграла навдивовижу легко. Німкеню Жасмін Жебаві, яка має мінімальний рейтинг і посідає в табелі про ранги 784-те місце, Козлова перемогла 6:1, 6:1. Матч тривав лише 47 хвилин.

    У фіналі кваліфікації Козлова зіграє з переможницею пари Ніколь Меліхар (США) – Сільвія Солер-Еспіноза (Іспанія).

     Читайте також: Сестри Кіченок у напруженому поєдинку поступилися чинним чемпіонкам Australian Open
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    Катерина Козлова Людмила Кіченок Надія Кіченок
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