Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів: яке місце посів Трубін
Найбільше вболівальникам сподобався гол Маркуса Рашфорда з «Барселони»
фото: Reuters

На звання автора найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 претендували десятеро гравців

УЄФА назвав автора найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Вболівальники шляхом голосування визначили найкращий результативний удар завершеного в січні 2026 року основного етапу Ліги чемпіонів. На відповідну індивідуальну нагороду претендували десятеро гравців, у тому числі й українець Анатолій Трубін із «Бенфіки».

Топ-3 найкращих голів основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26

  1. Маркус Рашфорд («Ньюкасл Юнайтед» – «Барселона»* 1:2)
  2. Анатолій Трубін («Бенфіка»* – «Реал» Мадрид 4:2)
  3. Шикінью («Олімпіакос»* – «Реал» Мадрид 3:4)

У сезоні-2024/25, першому після прощання зі звичним груповим етапом турніру, індивідуальна нагорода дісталася Вінісіусу Жуніору («Реал» Мадрид* – «Зальцбург» 5:1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін на тлі гола мадридському «Реалу» ввійшов до топ-5 найпопулярніших українських футболістів в Instagram.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Маркус Рашфорд

