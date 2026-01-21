Гравець з команди Іллі Забарного звинувачується в незаконній експлуатації людей

Ернандес не вбачає злочину у своїх діях

Французька прокуратура розпочала офіційне розслідування проти захисника «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Лукаса Ернандеса та його партнерки Вікторії Тріай за підозрою у торгівлі людьми та використанні нелегальної робочої сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання із посиланням на джерела в судовому відомстві Версаля, позов подала сім'я з п'яти громадян Колумбії, які стверджують, що зазнавали жорстокої експлуатації під час роботи на зіркового футболіста. За словами адвокатки позивачів Лоли Дюбуа, колумбійці виконували обов'язки нянь та охоронців у період з вересня 2024 року по листопад 2025 року без жодного офіційного статусу чи трудового договору. Позивачі заявляють про нелюдські умови праці: за їхніми словами, вони працювали без вихідних, а робочий тиждень іноді сягав 82 годин, що значно перевищує всі встановлені законодавчі норми Франції.

Лукас Ернандес (французький варіант вимови імені – Люка Ернандес), який є чемпіоном світу 2018 року, разом зі своєю партнеркою категорично заперечують усі звинувачення. У спільній офіційній заяві пара наголосила, що вони діяли виключно з добрих намірів і стали жертвами власної довірливості. Подружжя стверджує, що прийняло колумбійців у свій дім як друзів, надавало їм фінансову та емоційну підтримку, а також вірило запевненням працівників про те, що ті самостійно займаються врегулюванням свого юридичного статусу у Франції. Ернандес заявив, що сім'я маніпулювала емоціями та вигаданими історіями, щоб скористатися добротою футболіста, і тепер він відчуває глибоке розчарування через зраду довіри. За словами гравця, вони ставилися до персоналу з повагою та гідністю, не підозрюючи про можливі юридичні наслідки такого формату допомоги.

Наразі розслідування перебуває на початковій стадії, проте подібні звинувачення можуть серйозно зашкодити репутації одного з провідних гравців ПСЖ. Клуб поки не давав офіційних коментарів щодо ситуації, а сам Ернандес продовжує брати участь у матчах поточного сезону, де він провів 17 ігор. Якщо прокуратурі вдасться довести факти торгівлі людьми або навмисного приховування нелегальної праці, футболісту може загрожувати не лише великий штраф, а й тюремне ув'язнення відповідно до суворого кримінального кодексу Франції.

