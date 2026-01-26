Юнацька збірна України з футболу з перемоги стартувала на турнірі в Туреччині

Українці здолали чехів

Сьогодні, 26 січня 2026 року, в Туреччині юнацька збірна України U-16 (футболісти 2010 року народження) провела свій перший матч у межах міжнародного товариського турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Суперником синьо-жовтих стала команда Чехії.

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на другій хвилині. Дзюринець утік від опіки на правому фланзі та виконав гострий простріл у штрафний майданчик. Перший удар Мисюри заблокували захисники, однак на добиванні Максим був точним, відкривши рахунок. Чехи відігралися в середині тайму, скориставшись стандартом. Після розіграшу кутового Цимполь ударом головою на дальній штанзі переправив м’яч у сітку – 1:1.

Атаки збірної України будувалися переважно через правий фланг, де особливою активністю вирізнявся Дзюринець. Саме звідти прийшов і другий гол. Після розіграшу кутового Гордєєв зіграв у стінку з партнером та виконав навіс у штрафний майданчик. Новотни, борючись на другому поверсі, зрізав м’яч у власні ворота.

На початку другого тайму синьо-жовті закріпили свою перевагу. Гордєєв віддав точну передачу в розріз на Федушка, який, змістившись зліва в центр уздовж штрафного майданчика, ефектно закрутив м’яч у дальню «дев’ятку» – 3:1.

Попри спроби суперника відігратись – особливо небезпечними були стандарти у виконанні чехів – цей рахунок зберігся до фінального свистка. Підопічні Володимира Самборського з упевненої перемоги розпочали виступи на турнірі в Туреччині.

Свій наступний поєдинок юнацька збірна України U-16 проведе 28 січня 2026 року проти господарів змагань – збірної Туреччини. Початок матчу – о 14:00.

Товариський матч

Україна (U-16) – Чехія (U-16) – 3:1 (2:1)

Голи: Мисюра (2), Новотни (34, у власні ворота), Федушко (56) – Цимполь (20).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3