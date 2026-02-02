Бельгійський футбольний клуб українського легіонера звільнив головного тренера

Данило Сікан провів два матчі під керівництвом Бесніка Хасі в «Андерлехті»

Беснік Хасі залишив посаду головного тренера «Андерлехта». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Андерлехт», склад якого нещодавно поповнив ексгравець збірної України Данило Сікан, вирішив змінити головного тренера. «Фіолетово-білі» попрощалися з Бесніком Хасі, якого вдруге призначили в березні 2025 року. Вчора, 1 лютого 2026 року, клуб із Брюсселя на виїзді поступився Стандарду (0:2). Поразка продовжила безвиграшну серію «Андерлехта» в чемпіонаті Бельгії до п'яти матчів.

На рахунку зимового новачка «фіолетово-білих» Сікана результативних дій поки що немає. Під керівництвом Хасі центрфорвард встиг провести два матчі.

«Андерлехт» тимчасово очолив Едвард Стілл. У четвер, 5 лютого 2026 року, клуб прийматиме «Антверпен» у рамках першого півфінального матчу Кубка Бельгії-2025/26. У чемпіонаті ж брюссельці йдуть четвертими, 13-ма очками поступаючись лідируючому в турнірній таблиці «Юніон Сент-Жилуаз».

