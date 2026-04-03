Найкращий гольфіст України змінив громадянство: яку країну представлятиме Грінберг

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Найкращий гольфіст України змінив громадянство: яку країну представлятиме Грінберг
Грінберг є одним з найкращих молодих гольфістів світу
фото: ffgolf

Лев Грінберг представлятиме одну з найсильніших збірних Європи – Францію

Молодий талант світового гольфу Лев Грінберг офіційно став громадянином Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fédération française de golf. 

Деталі переходу

Лев Грінберг розпочав свій шлях у гольфі у віці п'яти років в українському гольф-клубі «Козин», де вже за рік здобув свою першу перемогу на дитячих змаганнях. Його стрімкий прогрес призвів до історичного дебюту в DP World Tour у віці лише 14 років, де він одразу пройшов кваліфікаційний відбір, ставши одним із наймолодших рекордсменів туру

Урочиста церемонія натуралізації 18-річного українського спортсмена українського походження відбулася 2 квітня 2026 року в штаб-квартирі Французької федерації гольфу. Процес отримання громадянства був тривалим і адміністративно складним, проте керівництво FFGolf наголосило на своїй гордості за те, що Грінберг відтепер виступатиме під прапором Франції. Президент федерації Паскаль Грізо відзначив неймовірну стійкість гравця, назвавши цей день перемогою для всього французького гольфу.

Під час заходу капітан чоловічої збірної Франції Антуан Делон вручив Грінбергу офіційне екіпірування команди – темно-синій піджак із вишитим галльським півнем. 

Амбітні цілі новоспеченого француза

Лев Грінберг, якого називають одним із найкращих гравців свого віку у світі, звернувся до присутніх бездоганною французькою мовою. Його плани на майбутнє вражають масштабом: він планує перемагати на турнірах професійного туру та серії Major, а найбільшою його мрією є золота медаль Олімпійських ігор.

Уже наступного тижня Лев вирушить на Канарські острови для підготовчих зборів під керівництвом зіркового наставника Віктора Дюбюїссона. Одразу після цього відбудеться його офіційний дебют за збірну Франції на Nation’s Cup 2026, що пройде в елітному іспанському клубі Sotogrande.

Історія Грінберга привернула увагу провідних медіа, як-от L’Equipe та France Télévisions. Останні навіть планують зняти документальний проєкт про шлях атлета від його витоків до статусу надії французького спорту.

Нагадаємо, що Грінберг виборов медаль престижного турніру. Ексукраїнський гольфіст вдало виступив на Кубку Європи серед чоловічих клубів.

Теги: спорт громадянство гольф натуралізація

