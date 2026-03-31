Невеликі спортивні видання США ризикують втратити доходи через медіагігантів

Місцеві новини перебувають під загрозою нечесної конкуренції

В американській медіаіндустрії розгортається серйозна дискусія щодо майбутнього локального телебачення: агресивна експансія технологічних гігантів, таких як Amazon, Apple та Google, на ринок спортивних трансляцій ставить під загрозу існування місцевих новин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Занепокоєння мовників щодо свого майбутнього

Провідні мовники, зокрема Fox, CBS та Sinclair, звернулися до Федеральної комісії зі зв'язку США із попередженням, що перехід прав на показ матчів NFL, MLB та Формули-1 до стрімінгових платформ підриває фінансову основу місцевих новин. Основна загроза полягає в тому, що Big Tech використовує спорт як «збитковий лідер» для залучення користувачів у свої екосистеми та збору персональних даних, тоді як традиційні канали втрачають величезні аудиторії та преміальні рекламні бюджети. Без доходів від трансляцій масштабних подій, як-от Світова серія бейсболу чи матчі на День подяки, ефірні станції просто не матимуть ресурсів для утримання професійних новинних редакцій, що виконують важливу соціальну функцію в регіонах.

Ситуація ускладнюється тим, що багато спортивних подій, які раніше були безкоштовними, тепер ховаються за «пейволами» платних підписок, що викликає роздратування у фанатів та створює нерівні умови на ринку. FCC наразі переглядає правила мовлення, зокрема Закон про спортивне мовлення 1961 року, який надає лігам антимонопольні пільги, щоб з'ясувати, чи мають ці привілеї поширюватися на угоди зі стрімінгами.

Прогноз на 2026 рік

Попри те, що у 2026 році локальним станціям прогнозують помірне зростання доходів від реклами до 24,67 мільярда доларів завдяки виборчим циклам, довгострокова перспектива залишається тривожною. Експерти наголошують, що виживання традиційного телебачення залежить від здатності регуляторів збалансувати ринок та можливості самих станцій адаптувати свої бізнес-моделі до цифрової ери швидше, ніж фінансовий тиск Big Tech стане критичним для існування локальної журналістики.

