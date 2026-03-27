Найвідоміший гольфіст світу був арештований після потрапляння в аварію

Ілля Мандебура
Тайгер Вудс входить до десятки найбільш багатих спортсменів світу в історії
фото: соціальні мережі

Тайгер Вудс не вперше опиняється в неприємних ситуаціях на дорозі

Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс опинився в центрі гучного інциденту, який загрожує йому проблемами з законом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian. 

Що трапилося з Вудсом

У п'ятницю, 27 березня 2026 року, Тайгер Вудс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на острові Джупітер, штат Флорида. Аварія сталася близько 14:00 неподалік від будинку спортсмена. За даними шерифа округу Мартін, автомобіль Range Rover, яким керував 50-річний Вудс, вилетів із дороги та перекинувся на бік. 

Попри серйозність інциденту, правоохоронці повідомили, що Тайгер не зазнав видимих травм і перебуває у стабільному стані. Під час затримання гольфіст погодився пройти тест на алкотестері, проте відмовився від аналізу сечі. Після цього він був заарештований за підозрою в керуванні автомобілем у стані сп'яніння. Вудсу висунуто звинувачення в правопорушенні середньої тяжкості, і згідно з процедурою, він мав провести в окружній в'язниці щонайменше вісім годин. Рятувальники, які прибули на місце події, підтвердили, що в аварії брав участь ще один транспортний засіб, але серйозно ніхто не постраждав.

Попередні аварії гольфіста

Цей інцидент продовжив складну історію Вудса з кермуванням автомобілів. У 2017 році його вже заарештовували за підозрою в перебуванні нетверезим в автомобілі, а в лютому 2021 року він ледь не втратив можливість ходити після жахливої аварії поблизу Лос-Анджелеса, де отримав численні переломи ніг.

Тайгер Вудс залишається одним із найтитулованіших спортсменів світу, маючи в активі рекордні 82 перемоги на турнірах PGA Tour та 15 перемог на мейджорах. Він має плани повернутися до професійних виступів уже цього сезону. 

Нагадаємо, що під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка. Третій день Players Championship у Флориді розпочався зі стрільби неподалік від місця проведення змагань.

Читайте також

Players Championship є одним з флагманських турнірів професійного гольф-туру
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
14 березня, 22:12
На попередню континентальну першість Україна потрапила як одна з кращих команд, які посіли третє місце в групі
Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028
Вчора, 18:26
Софія Голіченко і Артем Даренський боротимуться за свій найкращий результат у кар'єрі на світових першостях
Українська пара пройшла до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
26 березня, 11:04
Марко Сколаріс є президентом World Climbing
Отримання нейтрального статусу російськими військовими: з'явилася реакція World Climbing
24 березня, 14:19
Світло зникло на лівому березі Києва
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
21 березня, 22:45
Гледхіллу від випитих напоїв пізніше по дистанції стало погано
Британський лижник у стані алкогольного сп'яніння змагався на Кубку світу в Норвегії
16 березня, 22:08
Олександра Кононова здобула свою п'яту медаль на Паралімпійських іграх
Українка Олександра Кононова виборола «бронзу» на Паралімпіаді-2026
15 березня, 14:58
Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг
Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23
12 березня, 14:30
Українці вдало виступили на континентальній першості
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
5 березня, 13:36

Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
Мессі увійшов в історію світового спорту після рішення «Інтер Маямі»
Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
Легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми
Легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми
Суд зобов’язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України
Суд зобов’язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України
Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028
Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
