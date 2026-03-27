Найвідоміший гольфіст світу був арештований після потрапляння в аварію

Тайгер Вудс не вперше опиняється в неприємних ситуаціях на дорозі

Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс опинився в центрі гучного інциденту, який загрожує йому проблемами з законом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Що трапилося з Вудсом

У п'ятницю, 27 березня 2026 року, Тайгер Вудс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на острові Джупітер, штат Флорида. Аварія сталася близько 14:00 неподалік від будинку спортсмена. За даними шерифа округу Мартін, автомобіль Range Rover, яким керував 50-річний Вудс, вилетів із дороги та перекинувся на бік.

Попри серйозність інциденту, правоохоронці повідомили, що Тайгер не зазнав видимих травм і перебуває у стабільному стані. Під час затримання гольфіст погодився пройти тест на алкотестері, проте відмовився від аналізу сечі. Після цього він був заарештований за підозрою в керуванні автомобілем у стані сп'яніння. Вудсу висунуто звинувачення в правопорушенні середньої тяжкості, і згідно з процедурою, він мав провести в окружній в'язниці щонайменше вісім годин. Рятувальники, які прибули на місце події, підтвердили, що в аварії брав участь ще один транспортний засіб, але серйозно ніхто не постраждав.

Попередні аварії гольфіста

Цей інцидент продовжив складну історію Вудса з кермуванням автомобілів. У 2017 році його вже заарештовували за підозрою в перебуванні нетверезим в автомобілі, а в лютому 2021 року він ледь не втратив можливість ходити після жахливої аварії поблизу Лос-Анджелеса, де отримав численні переломи ніг.

Тайгер Вудс залишається одним із найтитулованіших спортсменів світу, маючи в активі рекордні 82 перемоги на турнірах PGA Tour та 15 перемог на мейджорах. Він має плани повернутися до професійних виступів уже цього сезону.

