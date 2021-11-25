Нападник «Аякса» встановив феноменальне досягнення в Лізі чемпіонів

Себастьян Алле забив дев’ять м’ячів в дебютному сезоні в турнірі

Амстердамський «Аякс» запалив чергову футбольну зірку. Клуб викупив у «Вест Гема» контракт 27-річного івуарійського нападника Себастьяна Алле, і той вже в рік дебюту в Лізі чемпіонів встановив рекорд. Він двічі забив «Бешикташу» в 5-му турі групового раунду (2:1) і довів кількість голів у турнірі до дев’яти. Це – нове досягнення Ліги чемпіонів. Раніше найрезультативнішим дебютантом був нападник «Боруссії» Ерлінг Голанд, який в рік дебюту відзначився 8 разів.

Алле в стартовому поєдинку проти «Спортінга» оформив покер. Потім Себастьян відзначився у воротах «Бешикташа» і дортмундської «Боруссії». В останньому турі групового етапу «Аякс» зіграє зі «Спортінгом».

Алле не є найкращим бомбардиром цього сезону Ліги чемпіонів. Він ділить перше місце з форвардом «Баварії» Робертом Левандовським.

Раніше Алле захищав кольори «Осера», «Утрехта», «Айнтрахта» та «Вест Гема».