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    Нападник «Аякса» встановив феноменальне досягнення в Лізі чемпіонів

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    Себастьян Алле став зіркою в 27 років - Нападник «Аякса» встановив феноменальне досягнення в Лізі чемпіонів
    Себастьян Алле став зіркою в 27 років
    фото з відкритих джерел

    Себастьян Алле забив дев’ять м’ячів в дебютному сезоні в турнірі

    Амстердамський «Аякс» запалив чергову футбольну зірку. Клуб викупив у «Вест Гема» контракт 27-річного івуарійського нападника Себастьяна Алле, і той вже в рік дебюту в Лізі чемпіонів встановив рекорд. Він двічі забив «Бешикташу» в 5-му турі групового раунду (2:1) і довів кількість голів у турнірі до дев’яти. Це – нове досягнення Ліги чемпіонів. Раніше найрезультативнішим дебютантом був нападник «Боруссії» Ерлінг Голанд, який в рік дебюту відзначився 8 разів.

    Алле в стартовому поєдинку проти «Спортінга» оформив покер. Потім Себастьян відзначився у воротах «Бешикташа» і дортмундської «Боруссії». В останньому турі групового етапу «Аякс» зіграє зі «Спортінгом».

    Алле не є найкращим бомбардиром цього сезону Ліги чемпіонів. Він ділить перше місце з форвардом «Баварії» Робертом Левандовським.

    Раніше Алле захищав кольори «Осера», «Утрехта», «Айнтрахта» та «Вест Гема».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Аякс
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    Нападник «Аякса» встановив феноменальне досягнення в Лізі чемпіонів