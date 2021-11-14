Нападник Бейл зіграв 100 матчів за збірну Вельсу

Більше Гарета за національну валлійську команду провів лише Кріс Гантер

Форвард мадридського «Реала» Гарет Бейл провів 100 ігор за збірну Вельсу. Ювілейним для Бейла став матч зі збірною Білорусі, який пройшов у Кардіффі і завершився перемогою господарів – 5: 1.

Бейл вийшов у стартовому складі своєї збірної, але був замінений після перерви. Гарет став лише другим гравцем в історії національної команди, який провів за неї 100 і більше матчів. 32-річний нападник забив 36 м'ячів за збірну країни.

Рекордсменом збірної Вельсу є Кріс Гантер, який провів 106 ігор. Примітно, що Гантера також було включено до заявки на цю зустріч, але він залишився в запасі.

Збірна Вельсу веде боротьбу з командою Чехії за 2-е місце у турнірній таблиці групи E. Команда, яка стане другою, зіграє у стикових матчах за право потрапляння на чемпіонат світу 2022 року.

Не виключено, що до стиків потраплять і валлійці, і чехи. Одна з команд туди відбереться через Лігу націй.

Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Чинним чемпіоном світу є національна команда Франції.