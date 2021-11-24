Луческу оцінив гру «Динамо» в Лізі чемпіонів

Кияни, на думку тренера, в усіх матчах групового турніру виглядали гідно

«Динамо» поступилося «Баварії» і вилетіло з єврокубків. В іншому матчі групи «Барселона» і «Бенфіка» зіграли внічию (0:0) і кияни втратили теоретичні шанст обійти «Бенфіку» і з третього місця вийти в плей-оф Ліги Європи.

Тренер «Дтнамо» Мірча Луческу прокоментував гру команди.

«Ми гідно виглядали в усіх матчах. Якби не припускалися елементарних помилок через відсутність досвіду, результат був би іншим, – сказав Луческу. – В матчі з «Баварією» за інтенсивністю, тиском і тим, як ми пресингували, особливо в другому таймі, – це була найкраща половина зустрічі. У першому ж таймі ми виявили забагато поваги до суперника. В перерві я сказав хлопцям, що ми пропустили два м'ячі через свої грубі помилки, але ми грали добре. У другому таймі потрібно трохи додати. Ми мали зіграти так, щоб не соромно було йти з поля перед уболівальниками. Також є речі, про які я не говоритиму».

24 листопада матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проведе «Шахтар». «Гірники» в Мілані зустрінуться з «Інтером».