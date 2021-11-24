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    Дискваліфіковані федерацією хокею клуби створили Суперлігу

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    У Суперлізі, як планується, гратимуть шість команд - Дискваліфіковані федерацією хокею клуби створили Суперлігу
    У Суперлізі, як планується, гратимуть шість команд
    Фото з відкритих джерел

    До «Донбасу» і «Краматорська» приєдналися «Маріуполь» і «Білий Барс»

    Українська хокейна ліга за один день скоротилася на чотири команди. Варто було федерації хокею зняти на два місяці зі змагань «Донбас» і «Краматорськ», як про вихід ліги заявили «Білий Барс» і «Маріуполь». Таким чином, в УХЛ залишилися чотири команди – «Кременчук», «Сокіл», «Дніпро» і «Рулав Одд».

    Команди, які вийшли з УХЛ, заявили про створення хокейної Суперліги. Також відомо, що в спішному порядку створюється новий «Сокіл», тільки не ХК (хокейний клуб), а СК (спортивний клуб).

    Таким чином, у Суперлізі, як планується, спочатку виступатимуть «Донбас», «Краматорськ», «Маріуполь», «Білий Барс», «Молода Гвардія» і «Динамо» (Харків). Її запуск планується за два місяці.

    Раніше «Донбас» і «Краматорськ» відкликали своїх гравців зі збірної України, за що їхніх хокеїстів, Пангелова-Юлдашева, Андрейківа, Захарова, Пересунько, Коренчука, Буценка і Тарана було позбавлено права виступати за команди. В клубах, в свою чергу, наголошували, що федерація хокею є нелегітимною і такі рішення приймати не може.

    Пізніше вищеперераховані хокеїсти зіграли по три матчі, після чого ФХУ зняла «Донбас» і «Краматорськ» зі змагань.

    Федерація, в свою чергу, погрожує ініціювати санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

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    Теги: Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК «Краматорськ»
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    Дискваліфіковані федерацією хокею клуби створили Суперлігу