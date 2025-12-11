Головна Скотч Шоу-біз
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
KATSEYE очолила п'єдестал TikTok за підсумками року
фото з відкритих джерел

TikTok назвав найпопулярніших виконавців і пісні 2025 року

Платформа з понад мільярдом користувачів TikTok оголосила лідерів у світі музики за 2025 рік. Серед найпопулярніших опинилися група Katseye, співачки Тейлор Свіфт  і Doechii, а також композитор EJAE, пише «Главком».

Глобальний артист року: Katseye – і це прорив інтернаціональної K-pop групи. До складу цього інтернаціонального колективу входять учасниці зі США, Південної Кореї, Швейцарії та Філіппін.

Katseye стали джерелом головних вірусних моментів, зокрема танцювальних флешмобів на пісні Gnarly та Gabriela, які зібрали сотні мільйонів переглядів і потрапили до глобальних чартів Spotify та Billboard.

Група номінована на премію Греммі-2026 у категорії «Найкраще попвиконання дуетом або групою». TikTok також відзначив нові імена, чиї кар'єри стартували завдяки платформі, серед них Алекс Воррен, Ревін Лене, sombr (Шейн Майкл Буз) та Лола Янг.

Топ-10 глобальних артистів TikTok 2025:

  • Katseye
  • Алан Аріетта
  • Enhypen
  • Bad Bunny
  • Stray Kids
  • Тейлор Свіфт
  • Леді Гага
  • Fuerza Regida
  • Біллі Айліш
  • Аріана Гранде
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти фото 1

Пісня року: Pretty Little Baby – вірусне відродження хіта 1962 року у виконанні Конні Френсіс, написана ще у 1962 році. Трек був використаний у TikTok понад 28 млн разів, а відео з ним зібрали понад 68 млрд переглядів. Завдяки цьому Pretty Little Baby повернулася у глобальні чарти, зокрема Billboard Global 200 та Spotify.

Раніше у США представили претендентів на отримання престижної кінопремії «Золотий глобус – 2026». Церемонія нагородження відбудеться 11 січня.

