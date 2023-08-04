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Співпраця фірми Бубки з оккупантами: Беленюк повідомив нові деталі щодо розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Співпраця фірми Бубки з оккупантами: Беленюк повідомив нові деталі щодо розслідування
Журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами
фото з відкритих джерел

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо компанії колишнього голови НОК і легкоатлета Сергія Бубки, яка, ймовірно співпрацювала РФ. Про це повідомив олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк.

Нардеп зазначив, що в СБУ відповіли на його депутатське звернення, яке надійшло після появи у ЗМІ публікації про те, що компанія колишнього голови НОК і легкоатлета Сергія Будки може співпрацювати з РФ.

Співпраця фірми Бубки з оккупантами: Беленюк повідомив нові деталі щодо розслідування фото 1

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, написав депутат і супроводив пост знімком листа з СБУ.

«Ваше депутатське звернення щодо розслідування, розміщеного на інформаційному інтернет-ресурсі Bihus-Info, розглянуто. Повідомляємо, що слідчими Головного управління СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого статтею 111-2 КК України», – йдеться у відповіді на звернення.

Як повідомлялося, після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом. Навіть за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування. 

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Теги: депутат бізнес розслідування Сергій Бубка Жан Беленюк

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