Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів

Після поразки на фронті росіянам може бути не до повернення в спорт – Беленюк

Майбутня комунікація українських та російських спортсменів на змаганнях залежить від перебігу подій війни. Існують різні формати, але задля того, аби їх розібрати, треба комунікувати з росіянами. Про це олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк розповів «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми маємо приклади країн, які разом виступають (точніше не виступають), – це Іран та Ізраїль. Принаймні в нашому виді спорту якщо іранець потрапляє на представника Ізраїлю, то відмовляється від подальшої боротьби і це дає змогу Ізраїлю пройти далі», – розповів Беленюк.

Українським спортсменам не треба ставити хрест на своїх кар’єрах через допуск росіян та білорусів до спортивних змагань, але саме розвиток ситуації з війною може зіграти велику роль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо будуть наші перемоги на фронті у найближчі місяці – це одна історія, якщо ні – то інша… Якщо проводити паралелі з Другою світовою війною, то після поразки Японія та Німеччина тоді взагалі не брали участь в Олімпійських іграх», – додав спортсмен.

Росіянам після поразки буде не до спортивних змагань, або Україна вже з позиції сили буде диктувати умови щодо залучення цих людей в міжнародний спорт. Але в конкретний момент, в якому ми знаходимось, ситуація така – українські спортсмени просто не виступають разом із росіянами.

Жан Беленюк прорахував наслідки бойкоту міжнародних змагань Україною. У спорті є розповсюджений механізм як зміна громадянства, проте аби перейти під інші прапори та одразу виступати, потрібно погодження від національної федерації.

«Не думаю, що в такій ситуації хтось з федерації буде його надавати (погодження на зміну громадянства – «Главком») – це буде виглядати як зрада національних інтересів», – заявив Беленюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як правило, зміна спортивного громадянства відбувається так: країна, яка намагається залучити спортсмена, готова заплатити певну суму грошей, щоб його одразу відпустили. Якщо ж такої домовленості нема, наприклад, то спортсмен може певний час перебувати на карантині (термін визначається в залежності від виду спорту, яким він займається).

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі. До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато).