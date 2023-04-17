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Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів
На думку Жана Беленюка, українські спортсмени не скоро виступатимуть на одній арені із росіянами
фото з відкритих джерел

Після поразки на фронті росіянам може бути не до повернення в спорт – Беленюк

Майбутня комунікація українських та російських спортсменів на змаганнях залежить від перебігу подій війни. Існують різні формати, але задля того, аби їх розібрати, треба комунікувати з росіянами. Про це олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк розповів «Главкому». 

«Ми маємо приклади країн, які разом виступають (точніше не виступають), – це Іран та Ізраїль. Принаймні в нашому виді спорту якщо іранець потрапляє на представника Ізраїлю, то відмовляється від подальшої боротьби і це дає змогу Ізраїлю пройти далі», – розповів Беленюк.

Українським спортсменам не треба ставити хрест на своїх кар’єрах через допуск росіян та білорусів до спортивних змагань, але саме розвиток ситуації з війною може зіграти велику роль.

«Якщо будуть наші перемоги на фронті у найближчі місяці – це одна історія, якщо ні – то інша… Якщо проводити паралелі з Другою світовою війною, то після поразки Японія та Німеччина тоді взагалі не брали участь в Олімпійських іграх», – додав спортсмен.

Росіянам після поразки буде не до спортивних змагань, або Україна вже з позиції сили буде диктувати умови щодо залучення цих людей в міжнародний спорт. Але в конкретний момент, в якому ми знаходимось, ситуація така – українські спортсмени просто не виступають разом із росіянами.

Жан Беленюк прорахував наслідки бойкоту міжнародних змагань Україною. У спорті є розповсюджений механізм як зміна громадянства, проте аби перейти під інші прапори та одразу виступати, потрібно погодження від національної федерації. 

«Не думаю, що в такій ситуації хтось з федерації буде його надавати (погодження на зміну громадянства – «Главком»)  – це буде виглядати як зрада національних інтересів», – заявив Беленюк.

Як правило, зміна спортивного громадянства відбувається так: країна, яка намагається залучити спортсмена, готова заплатити певну суму грошей, щоб його одразу відпустили. Якщо ж такої домовленості нема, наприклад, то спортсмен може певний час перебувати на карантині (термін визначається в залежності від виду спорту, яким він займається).

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато). 

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Теги: російські спортсмени Жан Беленюк

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