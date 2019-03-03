Наші за кордоном: лише Михайлюк відчув смак перемоги



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Святослав Михайлюк «Детройт»

Решта українських баскетболістів тотально зазнавали невдачі

НБА

Український атакувальний захисник «Детройта» Святослав Михайлюк взяв участь в переможному матчі проти «Клівленда» (129:93). Михайлюк провів на майданчику 5 хвилин, набрав 3 очки і зробив 2 результативні передачі. Українець реалізував один триочковий. Його показник корисності склав «+2». У попередніх шести матчах Михайлюк участі не брав. На даний момент «Детройт» перебуває в зоні плей-оф, піднявшись на 6 місце Східної конференції.

Чемпіонат Іспанії

«Бруеса» Боброва поступилася вдома «Валенсії» (66:67). В'ячеслав Бобров провів на паркеті 23 хвилини, за які набрав 12 очок (5/8 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу при 1 втраті і зробив 4 фоли. Коефіцієнт корисності склав «+3». «Бруеса» займає останнє, 18 місце в чемпіонаті Іспанії.



«Бреоган» Геруна програв на виїзді «Хасобео» (73:75). Українець провів на паркеті 31 хвилину, за які набрав 14 очок (7/9 двоочкові), зібрав 7 підбирань, віддав 3 передачі, здійснив 1 перехоплення при 4 фолах. Коефіцієнт корисності «0». «Бреоган» обіймає 15 сходинку в першості.

Чемпіонат Греції

«Промітеас» Липового зазнав нищівної поразки від АЕКа. Олександр Липовий провів на паркеті 21 хвилину, за які набрав 3 очки (0/2 двоочкові, 1/4 триочкових), зібрав 4 підбирання, зробив 2 перехоплення при 2 втратах і зробив 4 фоли. Показник +/- становив «+3». «Промітеас» розташовується на п’ятому рядку першості Греції.

Чемпіонат Румунії

«Пітешті» Корнієнка не змогла переграти клуб «Оряда» (73:81). Максим Корнієнко провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 10 очок (3/5 двоочкові, 1/2 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 9 підбирань, віддав 3 передачі при 4 втратах і зробив 3 фоли. Коефіцієнт корисності «-6». «Пітешті» займає останнє, 6 місце, в Червоній групі чемпіонату Румунії.

Чемпіонат Угорщини

«ЗТЕ» Агафонова були слабшим за «Капошварі» (85:96). Андрій набрав 11 очок, однак цього було недостатньо для вдалого результату. «ЗТЕ» перебуває на шостому місці в угорській лізі.

Чемпіонат Ізраїлю

«Бней ха-Шарон» Близнюка поступився «Хапоелю Холону» в овертаймі (82:85). Українець провів на паркеті 21 хвилину, за які набрав 8 очок (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/6 штрафні), зібрав 3 підбирання. Коефіцієнт корисності «+9». «Бней ха-Шарон» замикає турнірну таблицю першості на 12 рядку.