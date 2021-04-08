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    УЄФА представив номінантів на призи найкращому гравцю і автору гола в Лізі чемпіонів

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    Нападник&nbsp;&laquo;Реала&raquo;&nbsp;Вінісіус провів блискучий матч - УЄФА представив номінантів на призи найкращому гравцю і автору гола в Лізі чемпіонів
    Нападник «Реала» Вінісіус провів блискучий матч
    Вото з відкритих джерел

    Краще за інших у чвертьфіналах себе проявили нападники провідних команд

    Гру виграють захисники, а слава дістається нападникам. За таким принципом УЄФА окреслив коло кандидатів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

    За підсумками перших матчів стадії чвертьфіналу до списку номінантів потрапили бельгійський хавбек «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне, який на «Етіхад» забив перший гол в ворота дортмундської «Боруссії» (2:1), нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор, який в домашньому матчі двічі вразив ворота «Ліверпуля» (3: 1), та форвард французького «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, який оформив дубль в гостьовому поєдинку з «Баварією» (3:2). Квартет замкнув хавбек лондонського «Челсі» Жоржиньо, який зробив результативну передачу в гостьовій зустрічі проти «Порту» (2:0).

    Примітно, що троє з цього квартету претендують також на приз, який вручається автору найкращого голу тижня. На нього претендують Вінісіус, Мбаппе, Де Брюйне та півзахисник «Челсі» Маунт.

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    Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

    Матчі-відповіді пройдуть 13-14 квітня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кевін Де Брюйне Жуніор Вінісіус
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