УЄФА представив номінантів на призи найкращому гравцю і автору гола в Лізі чемпіонів

Краще за інших у чвертьфіналах себе проявили нападники провідних команд

Гру виграють захисники, а слава дістається нападникам. За таким принципом УЄФА окреслив коло кандидатів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

За підсумками перших матчів стадії чвертьфіналу до списку номінантів потрапили бельгійський хавбек «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне, який на «Етіхад» забив перший гол в ворота дортмундської «Боруссії» (2:1), нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор, який в домашньому матчі двічі вразив ворота «Ліверпуля» (3: 1), та форвард французького «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, який оформив дубль в гостьовому поєдинку з «Баварією» (3:2). Квартет замкнув хавбек лондонського «Челсі» Жоржиньо, який зробив результативну передачу в гостьовій зустрічі проти «Порту» (2:0).

Примітно, що троє з цього квартету претендують також на приз, який вручається автору найкращого голу тижня. На нього претендують Вінісіус, Мбаппе, Де Брюйне та півзахисник «Челсі» Маунт.

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Матчі-відповіді пройдуть 13-14 квітня.



