Найдосвідченіша українська тенісистка стартувала на US Open із вольової перемоги



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Катерина Бондаренко невдало почала гру, але впевнено її завершила Світлина - Великий теніс України

Катерина Бондаренко вийшла в друге коло змагань

34-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко, котра у поточному світовому рейтингу посідає 349-те місце, вдало стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

В 1/64 фіналу Катерина перемогла 162-гу тенісистку світу Еллі Кійк зі США – 3:6, 6:3, 6:1.

Матч тривав годину і 24 хвилини.

У другому колі Бондаренко зустрінеться з переможницею пари Тереза Мартінцова (Чехія, WTA №136) – Петра Мартіч (Хорватія, WTA №15). Суперниці грають у ці хвилини.

Нагадаємо, що трохи раніше в друге коло US Open пробилися ще дві українки – Марта Костюк і Катерина Козлова.

Наразі з наших співвітчизниць у першому колі поступилася тільки Ангеліна Калініна (WTA №145), котра програла третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії – 4:6, 0:6. Ще одна українська тенісистка Леся Цуренко останньої миті знялася зі змагань.

У ці хвилини свій матч проти австралійки Астри Шарми грає друга ракетка України Даяна Ястремська.

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