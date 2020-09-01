Найдосвідченіша українська тенісистка стартувала на US Open із вольової перемоги
Катерина Бондаренко вийшла в друге коло змагань
34-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко, котра у поточному світовому рейтингу посідає 349-те місце, вдало стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).
В 1/64 фіналу Катерина перемогла 162-гу тенісистку світу Еллі Кійк зі США – 3:6, 6:3, 6:1.
Матч тривав годину і 24 хвилини.
У другому колі Бондаренко зустрінеться з переможницею пари Тереза Мартінцова (Чехія, WTA №136) – Петра Мартіч (Хорватія, WTA №15). Суперниці грають у ці хвилини.
Нагадаємо, що трохи раніше в друге коло US Open пробилися ще дві українки – Марта Костюк і Катерина Козлова.
Наразі з наших співвітчизниць у першому колі поступилася тільки Ангеліна Калініна (WTA №145), котра програла третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії – 4:6, 0:6. Ще одна українська тенісистка Леся Цуренко останньої миті знялася зі змагань.
У ці хвилини свій матч проти австралійки Астри Шарми грає друга ракетка України Даяна Ястремська.