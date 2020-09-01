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    Українка Козлова перемогла на старті тенісного US Open і вийшла на дворазову чемпіонку Wimbledon

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    Катерина Козлова провела класний матч - Українка Козлова перемогла на старті тенісного US Open і вийшла на дворазову чемпіонку Wimbledon
    Катерина Козлова провела класний матч
    Світлина - Instagram Катерини Козлової

    Наша тенісистка здолала непросту американку

    99-та ракетка світу Катерина Козлова з України впевнено стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

    В 1/64 фіналу Катерина перемогла 143-тю на цей момент тенісистку світу Вітні Осіґве зі США – 6:3, 7:5.

    Матч тривав півтори години.

    У другому колі Козлова зустрінеться з шостою тенісисткою світу, переможницею Wimbledon 2011-го і 2014 років Петрою Квітовою з Чехії, котра сьогодні в двох сетах перемогла румунку Ірину Беґу. Майбутні суперниці зустрінуться між собою вперше в кар’єрі.

    Нагадаємо, що трохи раніше інша українка Марта Костюк несподівано легко розгромила росіянку Дарію Касаткіну.

    Наразі з наших співвітчизниць у першому колі поступилася тільки Ангеліна Калініна (WTA №145), котра програла третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії – 4:6, 0:6.

    У ці хвилини свій матч проти американки Еллі Кійк грає ще одна українка Катерина Бондаренко.

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    теніс Катерина Козлова Петра Квітова US Open Вітні Осіґве Ірина Беґу
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