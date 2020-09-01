Українка Козлова перемогла на старті тенісного US Open і вийшла на дворазову чемпіонку Wimbledon



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Катерина Козлова провела класний матч Світлина - Instagram Катерини Козлової

Наша тенісистка здолала непросту американку

99-та ракетка світу Катерина Козлова з України впевнено стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

В 1/64 фіналу Катерина перемогла 143-тю на цей момент тенісистку світу Вітні Осіґве зі США – 6:3, 7:5.

Матч тривав півтори години.

У другому колі Козлова зустрінеться з шостою тенісисткою світу, переможницею Wimbledon 2011-го і 2014 років Петрою Квітовою з Чехії, котра сьогодні в двох сетах перемогла румунку Ірину Беґу. Майбутні суперниці зустрінуться між собою вперше в кар’єрі.

Нагадаємо, що трохи раніше інша українка Марта Костюк несподівано легко розгромила росіянку Дарію Касаткіну.

Наразі з наших співвітчизниць у першому колі поступилася тільки Ангеліна Калініна (WTA №145), котра програла третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії – 4:6, 0:6.

У ці хвилини свій матч проти американки Еллі Кійк грає ще одна українка Катерина Бондаренко.