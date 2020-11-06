Баскетбольна Суперліга: «Черкаські Мавпи» продовжили приголомшливу програшну серію

За останній час в українському баскетболі сталося дві тренерських відставки

5 листопада в українській баскетбольній Суперлізі відбулося чергових два матчі регулярного чемпіонату.

«Хімік» (Південне) – «Миколаїв» - 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)

«Хімік»: Тайрел Нельсон (28 + 9 підбирань + 6 передач), Льюїс Салліван (14 + 11 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Кирило Марченко (13), Віталій Зотов (9), Ентоні Вашинґтон (7 + 8 підбирань), Денис Клевзуник (7), Олександр Ковляр (6 + 5 підбирань)

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (26 + 3 перехоплення), Натан Едрієн (19 + 7 підбирань), Олексій Адедиран (12 + 8 підбирань), Іларіон Боном (10 + 7 передач), Олександр Кушніров (7 + 4 передачі)

«Хімік» поступово долає затяжний спад, який трансформувався у серію з п’яти поразок. Команда виграла уже другий поспіль матч. Зауважимо, що «Миколаїв» приїхав у Південне без тренера Валентина Берестнєва, який, за офіційною інформацією, зліг із застудою. За його відсутності діями команди керував один із українських асистентів Денис Роздобудько. І це начебто зачепило американського помічника Валентина Борисовича. Невдоволений таким станом речей Терренс Мерфі, дізнавшись перед відправкою команди на матч в Південне, що командою керуватиме не він, подав у відставку.

«Одеса» - «Черкаські Мавпи» - 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)

«Одеса»: Ділейні Блейлок (17), Вадим Прокопенко (15 + 3 блок-шоти – 4 втрати), Денис Носков (13 + 6 підбирань), Роман Новіков (13 + 5 підбирань), Юрій Кондраков (10 + 5 передач – 5 втрат), Рамел Браун (4), Антон Давидюк (4), Клим Артамонов (2 + 9 передач), Ілля Заєць (2)

«Мавпи»: Олександр Кобець (29), Володимир Конєв (13 + 4 передачі + 4 перехоплення – 5 втрат), Дмитро Скапинцев (11 + 5 підбирань), Ігор Сергеєв (6 + 5 підбирань), Сеад Хаджифейзовіч (6), Антон Дзюба (4), Іван Ткаченко (2)

Після семи поспіль поразок «Черкаські Мавпи» вийшли на матч в Одесі під керівництвом нового тренера – Максима Міхельсона замінив Микола Кирсанов. Не допомогло. «Мавпи» зазнали восьмої поразки і залишаються єдиною командою, яка в цьому чемпіонаті ще не перемагала.

Очолює таблицю «Київ-Баскет» - вісім перемог у восьми матчах. «Дніпро» здобув 5 перемог у шести поєдинках, «Запоріжжя і «Прометей» - 5 у семи, «Тернопіль» - 5 у 8-ми. «Одеса» і «Хімік» здобули по три перемоги у восьми матчах. «Харківські Соколи» і «Будівельник», яких зараз знаходиться на карантині через тотальне враження коронавірусною інфекцією, виграли по два поєдинки.

Сьогодні, 6 листопада, «Дніпро» прийматиме «Прометей». Початок гри о 19:00.