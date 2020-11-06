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    Баскетбольна Суперліга: «Черкаські Мавпи» продовжили приголомшливу програшну серію

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    Тайрел Нельсон цього разу виграв протистояння у земляка Натана Едрієна - Баскетбольна Суперліга: «Черкаські Мавпи» продовжили приголомшливу програшну серію
    Тайрел Нельсон цього разу виграв протистояння у земляка Натана Едрієна
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    За останній час в українському баскетболі сталося дві тренерських відставки

    5 листопада в українській баскетбольній Суперлізі відбулося чергових два матчі регулярного чемпіонату.

    «Хімік» (Південне) – «Миколаїв» - 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)

    «Хімік»: Тайрел Нельсон (28 + 9 підбирань + 6 передач), Льюїс Салліван (14 + 11 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Кирило Марченко (13), Віталій Зотов (9), Ентоні Вашинґтон (7 + 8 підбирань), Денис Клевзуник (7), Олександр Ковляр (6 + 5 підбирань)

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (26 + 3 перехоплення), Натан Едрієн (19 + 7 підбирань), Олексій Адедиран (12 + 8 підбирань), Іларіон Боном (10 + 7 передач), Олександр Кушніров (7 + 4 передачі)

    «Хімік» поступово долає затяжний спад, який трансформувався у серію з п’яти поразок. Команда виграла уже другий поспіль матч. Зауважимо, що «Миколаїв» приїхав у Південне без тренера Валентина Берестнєва, який, за офіційною інформацією, зліг із застудою. За його відсутності діями команди керував один із українських асистентів Денис Роздобудько. І це начебто зачепило американського помічника Валентина Борисовича. Невдоволений таким станом речей Терренс Мерфі, дізнавшись перед відправкою команди на матч в Південне, що командою керуватиме не він, подав у відставку.

    «Одеса» - «Черкаські Мавпи» - 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)

    «Одеса»: Ділейні Блейлок (17), Вадим Прокопенко (15 + 3 блок-шоти – 4 втрати), Денис Носков (13 + 6 підбирань), Роман Новіков (13 + 5 підбирань), Юрій Кондраков (10 + 5 передач – 5 втрат), Рамел Браун (4), Антон Давидюк (4), Клим Артамонов (2 + 9 передач), Ілля Заєць (2)

    «Мавпи»: Олександр Кобець (29), Володимир Конєв (13 + 4 передачі + 4 перехоплення – 5 втрат), Дмитро Скапинцев (11 + 5 підбирань), Ігор Сергеєв (6 + 5 підбирань), Сеад Хаджифейзовіч (6), Антон Дзюба (4), Іван Ткаченко (2)

    Після семи поспіль поразок «Черкаські Мавпи» вийшли на матч в Одесі під керівництвом нового тренера – Максима Міхельсона замінив Микола Кирсанов. Не допомогло. «Мавпи» зазнали восьмої поразки і залишаються єдиною командою, яка в цьому чемпіонаті ще не перемагала.

    Очолює таблицю «Київ-Баскет» - вісім перемог у восьми матчах. «Дніпро» здобув 5 перемог у шести поєдинках, «Запоріжжя і «Прометей» - 5 у семи, «Тернопіль» - 5 у 8-ми. «Одеса» і «Хімік» здобули по три перемоги у восьми матчах. «Харківські Соколи» і «Будівельник», яких зараз знаходиться на карантині через тотальне враження коронавірусною інфекцією, виграли по два поєдинки.

    Сьогодні, 6 листопада, «Дніпро» прийматиме «Прометей». Початок гри о 19:00.

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    баскетбол БК Хімік Олександр Кушніров Денис Носков БК Одеса Роман Новіков БК Черкаські Мавпи Вадим Прокопенко Віталій Зотов Кирило Марченко Юрій Кондраков Іван Ткаченко МБК «Миколаїв» Льюїс Салліван Суперліга Максим Міхельсон Олександр Кобець Володимир Конєв Рамел Браун Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр Антон Давидюк Ілля Заєць Ділейні Блейлок Дмитро Скапинцев Дарнелл Едж Клим Артамонов Олексій Адедиран Ігор Сергеєв Антон Дзюба Сеад Хаджифейзовіч Натан Едрієн Валентин Берестнєв Денис Роздобудько Тейрел Нельсон Денис Клевзуник Іларіон Боном Микола Кирсанов
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