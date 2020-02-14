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    Найкращий боксер світу наступний бій проведе 2 травня, але не знає з ким

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    <span>&laquo;Канело&raquo; повертається</span> - Найкращий боксер світу наступний бій проведе 2 травня, але не знає з ким
    «Канело» повертається

    Стала відома дата наступного поєдинку Сауля «Канело» Альвареса

    Лідер рейтингу паунд-фор-паунд та колишній чемпіон у середній та важкій вазі вийде в ринг 2 травня 2020.

    Про це повідомив промоутер мексиканця – Оскар де ла Хойя.

    Місцем проведення бою стане Лас-Вегас, а ось ім'я суперника поки не називається. За словами промоутера, переговори про опонента Альвареса нині у фінальній стадії, але оскільки контракт не підписано, гарантії 100% нема.

    Причина – банальна, команда Альвареса наполягає на значно більших гонорах для себе, а це нервую можливих суперників.

    Саме через фінансові питання від зустрічі з Саулем відмовились Біллі Джо Сондерс и Каллум Сміт.
    Свій останній бій Альварес провів у листопаді 2019, коли нокаутував Сергія Ковальова та завоював титул чемпіона WBO у напівважкій вазі. Він володів ним менше місяця, а потім відмовився й висловив бажання повернутися у рідний середній дивізіон.

    Джерело: Главком СПОРТ

    бокс Сауль Альварес
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