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    Одеський «Чорноморець» розірвав контракт із досвідченим футбольним захисником

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    29-річний футболіст взяв участь у 6-ти матчах і заробив одне попередження - Одеський «Чорноморець» розірвав контракт із досвідченим футбольним захисником
    29-річний футболіст взяв участь у 6-ти матчах і заробив одне попередження
    фото: arenanews.com.ua

    «Чорноморець» за підсумками осінньої частини сезону займає третє місце в Першій лізі

    Одеський футбольний клуб «Чорноморець» завершив співпрацю з досвідченим захисником Василем Приймою.

    Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Meta-ratings.

    Василь Прийма домовився про розірвання контракту з одеським «Чорноморцем», кольори якого він захищав з вересня минулого року.

    Нинішнього сезону Першої ліги 29-річний футболіст взяв участь у 6-ти матчах і заробив одне попередження. Тепер центральний захисник, який зіграв свого часу 5 матчів в італійській Серії А, знову перебуває в пошуках нової команди.

    Василь Прийма
    Василь Прийма

    Раніше Прийма пограв за такі клуби, як донецький «Металург», «Фрозіноне», «Зоря», «Шахтар» (Солігорськ) і «Карпати». Виступав за молодіжну збірну України.

    «Чорноморець» за підсумками осінньої частини сезону займає третє місце в Першій лізі. У 14-ти матчах команда Сергія Ковальця набрала 28 очок.

    Нагадаємо, ексзахисник «Динамо» розповів, як Кварцяний змушував його бігати в бронежилеті.

    Теги: Одеса ФК Чорноморець
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