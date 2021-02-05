Одеський «Чорноморець» розірвав контракт із досвідченим футбольним захисником

29-річний футболіст взяв участь у 6-ти матчах і заробив одне попередження

«Чорноморець» за підсумками осінньої частини сезону займає третє місце в Першій лізі

Одеський футбольний клуб «Чорноморець» завершив співпрацю з досвідченим захисником Василем Приймою.

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Meta-ratings.

Василь Прийма домовився про розірвання контракту з одеським «Чорноморцем», кольори якого він захищав з вересня минулого року.

Нинішнього сезону Першої ліги 29-річний футболіст взяв участь у 6-ти матчах і заробив одне попередження. Тепер центральний захисник, який зіграв свого часу 5 матчів в італійській Серії А, знову перебуває в пошуках нової команди.

Василь Прийма

Раніше Прийма пограв за такі клуби, як донецький «Металург», «Фрозіноне», «Зоря», «Шахтар» (Солігорськ) і «Карпати». Виступав за молодіжну збірну України.

«Чорноморець» за підсумками осінньої частини сезону займає третє місце в Першій лізі. У 14-ти матчах команда Сергія Ковальця набрала 28 очок.

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