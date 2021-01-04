Український футболіст може перейти в найсильнішу команду Чехії

Тарас Качараба наразі є гравцем іншого чеського клубу

Український футболіст чеського «Слована» з Лібереця Тарас Качараба може вже в січні піти на підвищення.

У той час як «Слован» відправився на тренувальний збір у турецькому Белеку, українця в складі команди немає. Як повідомляє офіційний сайт «Слована», це обумовлено тим, що Качараба зараз веде переговори з празькою «Славією».

Залежно від підсумків переговорів, Тарас або перейде в «Славію», або приєднається до тренувального збору своєї нинішньої команди пізніше.

Нагадаємо, що «Славі» після 13 зіграних матчів лідирує в чемпіонаті Чехії, і зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи. На груповому етапі празька команда перемагала «Байєр» і «Ніццу», в плей-оф зіграє з англійським «Лестером». Нинішня команда Качараби – «Слован» - йде восьмою.